Madonna: La cantante compara a Putin con Hitler en redes sociales

La semana pasada, la "reina del pop" Madonna, compartió en redes sociales su molestia por la invasión de Rusia a Ucrania muy a su estilo.

La cantante pop es conocida por su labor social y su postura política en ciertos temas y por no quedarse callada, y esta semana se hizo presente de una forma que ha llamado mucho la atención.

En su cuenta oficial de Instagram publicó un video en el que hace una comparación del presidente Vladimir Putin con Adolfo Hitler.

En el video que posteó para sus 17 millones de seguidores, la estrella hace una recopilación de las imágenes de la guerra, los desplazados y en diferentes momentos aparece la palabra Mentiras.

"¡La invasión de Ucrania sin sentido e impulsada por la codicia DEBE ser detenida! Envía ayuda humanitaria para ayudar a millones de ciudadanos de Ucrania cuyas vidas se ven afectadas por esta CRISIS en este mismo momento!

"Putin ha violado todos los acuerdos de derechos humanos existentes. Putin no tiene derecho a intentar borrar la existencia de Ucrania. Lo apoyamos presidente Zelensky!! Estamos orando por usted y su país! ¡Dios los bendiga a todos!", se lee en el texto que acompaña la publicación, que cuenta con más de 13 millones de reproducciones.

Sin embargo, este video no es la única analogía que hizo entre Putin y el dictador genocida, ya que en sus historias usa una obra del artista valenciano Jesús Arrúe sobre la cual se puede leer la leyenda: StopPutin y Finfascismo.

INSTAGRAM/@madonna

"Hice ese retrato en mi estudio hace días, cuando empezó todo el lío, aunque aún no había estallado la guerra ni la invasión. Pinté a Putin caracterizado como Hitler y puse la palabra Killer (asesino) como si fuera un grafiti. Además, sobre la cabeza del presidente ruso he pintado un cuervo que se come una paloma de la paz”, explicó Arrúe al diario español El País.

Madonna es conocida por ser una dura crítica en guerras, como la de Irak, así como con dirigentes internacionales como Donald Trump.

AF