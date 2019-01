Lupillo Rivera confirma nuevo amor en su vida

El cantante Lupillo Rivera realizó un video donde dio una sorpresa a sus seguidores: inició un noviazgo con la empresaria Shirley Arroyo, con quien ya se le había relacionado.

En el clip difundido por Ventaneando se ve al intérprete de "Mi gusto es" y a la empresaria en un restaurante. Sé que hemos compartido mucho tiempo como amigos, y nunca hemos sido novios, siempre has sido mi amiga", le dijo Lupillo al momento de agradecerle haber estado con él en sus tiempos más difíciles.

Poco después el cantante se mostró nervioso hasta que reveló lo que le atormentaba: "Quería públicamente pedirte que fueras mi novia. Quiero que seas mi novia". Aseguró que la declaración pública era porque les había dicho a sus fans que ellos se enterarían de su unión.

"No le robé el marido a nadie", dijo Shirley en el video, pues cabe recordar que en mayo del año pasado el cantante presentó la demanda de divorcio contra Mayeli Alonso.

"Nos ayudaste mucho y no querías que existiera una separación pero pasó", le contestó Lupillo Rivera a su nueva novia y agregó que no sabía si los amigos se podían enamorar o no, a lo que ella contestó con un escueto: "bueno tú lo hiciste".

