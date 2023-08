El regreso de Luis Miguel a los escenarios trajo consigo una alta dosis de euforia tras volver a ver al "Sol" apareciendo luego de cuatro años de ausencia. Su renovada imagen y su inigualable voz cautivaron al público argentino que hace una semana disfrutó del primer concierto del cantante, sin embargo, la especulación y las teorías sobre que está usando dobles en sus conciertos ha tomado mucha fuerza en aquel país, donde hasta amenazan con demandarlo por estafa.

Las dudas de varios usuarios en redes, quienes cuestionan si en verdad se trata del mismísimo Luis Miguel, contrastan con los que consideran estos dichos como mentiras y tonterías sin sentido, pues dicen, basta con oírlo cantar y observar sus movimientos para saber que no se trata de ningún doble, sino del mismo cantante que en 2019 tenía unos kilos de más y presentó problemas en la voz.

Ahora, el artista nacido en Puerto Rico no sólo volvió mucho más delgado y con arreglos estéticos, sino con los cambios propios de la edad y una madurez que le atribuyen al buen momento personal que vive con su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, a quien señalan como "responsable" de ese brillo especial en los ojos del artista que este martes, durante el concierto que ofreció en Argentina, presentó tos.

En redes sociales no dejan de aparecer videos que muestran a Luis Miguel de hace unos años y lo comparan con el de ahora. Algunos aseguran que "no se parecen", los que dicen que se trata de la misma persona enfatizan que las orejas no pueden mentir, y que estas son prácticamente iguales en las distintas imágenes y videos que circulan en la red.

La tuitera y productora televisiva uruguaya Analía Fernández expuso su hipótesis en su cuenta de Twitter y lo hizo con pruebas. "La teoría de la oreja. Cuando bajas mucho de peso te puede cambiar la cara y el cuerpo. Pero la oreja no", escribió en su mensaje que se ha viralizado, y añadió: "Mi veredicto: es Luis Miguel, señores".

En definitiva, su pérdida de kilos, aunado a sus más de cinco décadas de vida, hacen que no luzca como cuando tenía 20, pero lo que sí es igual es su manera de cantar.

El enojo y la insistencia de los fans para asegurar que el que se ha presentado en Argentina de manera magistral sí es Luis Miguel, inunda en TikTok, donde Luis Miguel aparece en videos cantando con energía y entusiasmo, así como lo hizo en sus mejores tiempos; su examigo, el conductor Jorge Van Rankin lo felicitó por lo bien que luce, y se molestó con la prensa cuando lo cuestionaron sobre esta versión que ha tomado mucha fuerza en Argentina, la cual señala que Luis Miguel usa dobles para sus presentaciones.

POR SI TE INTERESA: Un periodista argentino asegura que no es "Luismi" el que canta en Argentina

OF