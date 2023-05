Anteriormente, en el 2006 se creía que la actriz Aracely Arámbula y Luis Miguel llegarían hasta el altar, la pareja recordemos que estaba muy enamorada, desde cuando hicieron un viaje en un crucero acaparando las portadas del momento. Y en diciembre de ese mismo año ya esperaban su primer hijo, Miguelito.

Después, nació Daniel, pues en 2009 fue cuando las cosas cambiaron tanto que se separaron, incluso algunas versiones señalaban que al cantante de “La Chica Del Bikini Azul” no le agradó sentir vulnerada su privacidad con la formación de una familia, por ende Aracely fue quien se hizo responsable de sus hijos, tema que maneja con privacidad.

Por vía redes sociales la actriz seguido comparte mensajes con dedicatoria para sus hijos, así como felicitaciones en sus cumpleaños, fechas donde tampoco se encuentra “El Sol”, ni siquiera por llamada, pues Arámbula, ha contado que Luis Mi ha sido un padre ausente.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de San Luis invita a dinámica porque regalará 4 mil boletos de Luis Miguel

Aracely Arámbula enfurece en redes

Por lo general, Aracely Arámbula no suele aclarar sobre lo que se dice de ella y su ex Luis Miguel junto con sus hijos que tienen en común, pero esta vez no fue así. Resulta ser que la amiga cercana que quedó viuda del exmanger Hugo López de LuisMi, Luciana Miranda abrió la boca de más asegurando que el cantante “sí ve a sus hijos”.

La “chule” apodo que tiene la actriz, en redes sociales de inmediato escribió un mensaje en el que hace hincapié que ella no miente cuando es tema sobre sus hijos y que era vergonzoso cómo había personas que sí lo hacían. La protagonista de “La Doña”, sin mencionar nombres se mostró molesta por la información que cataloga como falsa: “¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!, mientras se trate de mis hijos siempre hablaré con la verdad".

En otros temas, hace un par de días Aracely Arámbula se volvió viral en redes por lo que mencionó de Luis Miguel durante una conferencia motivacional impartida por el experto en relaciones humanas Jorge Lozano H., llamada Estado civil: ingobernable, ahí acudió con Michelle Vieth y cuando fue abordada por Lozano dio un mensaje sobre los "cucarachos", es decir, sobre los hombres infames que aparecen en la vida de las mujeres.

"Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, se puede uno salir ingobernable ¿sí o no?", cuestionó Jorge; ella dijó: "Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho... Estado civil: 'ingobernable'".

LEE TAMBIÉN: Drácula: Conoce la razón por la que cada 26 de mayo se celebra a este personaje

Finalmente, Luis Miguel desde hace meses disfruta de un romance con la diseñadora española Paloma Cuevas, madrina de su hijo y exesposa de su antiguo amigo Enrique Ponce; "El Sol" ha sido captado muy benévolo con las dos hijas de su pareja, con quien ya hace vida familiar en España.

SN