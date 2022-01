Luis Gerardo Méndez recuerda la muerte de su padre en manos del COVID

Luis Gerardo Méndez no desea que alguien más pase por la dolorosa experiencia de perder a un ser querido por culpa del COVID-19, por lo que recomienda a la gente que se vacune y continúen cuidándose ante la ola de nuevos contagios por la variante ómicron.

El actor recordó que hace 10 meses lloró como nunca antes al saber que a padre lo iban a entubar tras complicarse su cuadro por el COVID-19. Relata que en aquel momento le auguraban a su padre 20% de probabilidades de vida, y que tres semanas después falleció.

Me tomé esta foto la noche que me avisaron que entubarían a mi padre.

Nunca he llorado tanto en mi vida.

El doctor nos dijo que tenía un 20% de probabilidades de salir adelante.

En realidad esa noche yo sabía que no lo iba a volver a ver sonreír.

(Abro hilo…) pic.twitter.com/mQli5R3ex8 — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) January 6, 2022

Luis Gerardo Méndez invita a cuidarse ante el COVID-19

Luis Gerardo hizo el llamado ante el aumento de casos en todo el mundo, específicamente en México.

"Ómicron ya está por todos lados y como hemos visto en otros países, esta será la ola más grande de contagios. Y si bien escuchamos que los síntomas son leves, esto es en las personas vacunadas o que ya tuvieron una infección previa. Esta variante contagiará a cientos de miles más en el país y tristemente habrá más muertes. La gran mayoría de los pacientes que requieren hospitalización no están vacunados. Esta es mi historia y no tiene porque que ser la tuya. Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo y sigamos cuidándonos. Recuerda que la vacuna no es sólo por ti, es por todxs. Por la comunidad. Por nuestro país que tiene una de las tasas de letalidad por COVID más altas del mundo".

COVID-19 en México

Cinco meses después de la tercera ola por COVID-19, México regresó a la situación de reportar más de 20 mil contagios en 24 horas. La Secretaría de Salud (Ssa) informó que el país sumó 20 mil 626 nuevos casos con respecto al día previo, lo que no se veía desde el 27 de agosto, cuando se registraron 20 mil 633 contagios.

