Silvia Pinal tiene demencia, dice Alejandra Guzmán

Silvia Pinal salió hace unos días del hospital, luego de haber dado positivo a COVID-19, y tras su recuperación Alejandra Guzmán reconoció que su madre enfrenta un problema común por su edad: la demencia. El escándalo inundó rápidamente los principales medios de espectáculos.

"Vamos a estar aislados 10 días en los que ella puede todavía infectar, estamos muy resguardados. La sacamos del hospital porque es un peligro tenerla ahí, donde podía contagiarse de algo más peligroso y eso le dio mucha alegría y le va servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital".

Tras ese episodio, los rumores sobre la salud de la actriz se volvieron centro de atención. Incluso, la revista "TV Notas" dijo que Silvia Pinal podría tener Alzheimer.

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco", dijo Enrique Guzmán Jr.

Alejandra Guzmán se contagia de COVID-19

Lo malo es que Alejandra Guzmán contrajo nuevamente la enfermedad producida por el SARS-CoV-2. De acuerdo con la tarjeta informativa de su mánager, se sabe que tiene síntomas leves y su estado de ánimo es bueno.

CM