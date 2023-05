Luis Delgadillo y Los Keliguanes: 20 años de brindar música y diversión

Se dice de forma sencilla, pero dos décadas de trayectoria musical no se consiguen sin un proyecto sólido y de calidad; así, se cumple el 20 aniversario de Luis Delgadillo y Los Keliguanes, una agrupación tapatía que ha convertido sus conciertos de rock para la niñez en auténticos espectáculos interactivos y multidisciplinarios.

Lo anterior se probó el pasado fin de semana, cuando ofrecieron dos presentaciones en la Plaza Liberación con motivo de la celebración del Día del Niño y para festejar su aniversario con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “Un Fandanguito Keliguán Vol. 2”, material que se produjo con apoyo del Programa Proyecta Producciones 2022 de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, el cual incluye ocho nuevas canciones de Luis Delgadillo y se distribuye a través de plataformas digitales.

En entrevista con EL INFORMADOR, Luis Delgadillo refiere que se encuentra “un poco sorprendido de que hayan pasado 20 años ya. Puedo pensar que pasó el tiempo rápido, pero también sucedieron cosas importantes; no es un trabajo fácil y fue como picar piedra, porque no tenemos cultura de música para niños y para los adultos, la referencia más inmediata es Cri-Cri, ahí nos quedamos”.

De este modo, siempre que habla de que hace “música para niños”, hay personas que “no entienden; no saben si se trata de niños cantando o qué clase de música es. Con todo, me he dado cuenta que existe un gran movimiento latinoamericano de música para niños, y al estudiar estas propuestas descubro posibilidades: unas son muy buenas, otras se mantienen como temas infantiles y algunas muy didácticas, propuestas que tratan de comprender a los niños como si no entendieran la música”.

Desarrollo del concepto

En el principio, el músico descubrió en el Perú algunas propuestas escénicas y de cuentacuentos, supo de grupos musicales franceses que componían para niños y de piezas escénicas; “yo no componía sino que hacía adaptaciones de temas que había recopilado; en Guadalajara empecé a colaborar con gente de radio y de teatro. Yo quise hacer una compilación, dar con canciones de mariachi para niños, y di con algunas (sones jarochos, algunos)”.

Así, hace 20 años reunió a algunos músicos para grabar un disco con estos temas y, cuenta, “cuando íbamos a presentarlo durante una Feria del Libro, el grupo Luna Morena me ayudó con títeres y actores con zancos, de modo que la propuesta fuera más allá de las canciones y hacer un show interactivo, con base en la lírica infantil que recordaba de mi niñez, que iba acompañada de juegos. Así, quise que estas canciones contemporáneas incluyeran el juego y las rondas; de ese modo inició el concepto”.

Show y tradiciones

En el espectáculo interactivo “20 años de música y diversión con Luis Delgadillo y Los Keliguanes” se interpretan algunas canciones ya conocidas por sus seguidores como: “Rueda y rueda la bicicleta”, “Los diablitos”, “Sé feliz” y “Quetzalcóatl”, que fueron elegidas por sus fans a través de las redes sociales; a esto se suman algunas de su nuevo disco así como la posibilidad de que niñas y niños puedan participar de manera lúdica en juegos y rondas, además de interactuar con títeres gigantes y personajes en zancos que invitan al público a bailar.

Para su nueva grabación, fue importante la labor de Delgadillo como investigador, “pues -para componer el tema ‘El niño Tastuán’- descubrí que la chirimía, como instrumento, estaba en peligro de extinción y es muy importante para diferentes comunidades y música de Jalisco y otros Estados. Y es importante también que los niños descubran ese y otros sonidos tradicionales”.

Aferrados a continuar

La producción de este nuevo disco tomó al grupo cerca de un año, comenta el músico que en la producción “se notan esos 20 años, es un sonido más contundente y algunos temas son fuertes como piezas de rock, algunas con arreglos de mariachi fusionados con el metal, algo que no habíamos hecho de ese modo”.

De esta forma, la base sonora de Los Keliguanes sigue siendo el rock, aunque se incluyan arreglos de sones jarochos o ritmos tropicales; “y eso se debe a que la base de la banda fue el rock, aunque se invitaba a músicos con otra clase de instrumentación, que sonara muy tradicional”.

En estos términos, Delgadillo reconoce que han surgido propuestas locales (pocas) en los últimos 20 años, y han venido también del extranjero, “lo que ha hecho el panorama más diverso, pero creo que nosotros seguimos aferrados a continuar y el equipo que conformamos es excelente, tenemos estrella y a los niños les gusta la propuesta; nosotros disfrutamos y ellos también”.

Dejar un legado

En medio de la promoción del nuevo disco, refiere el músico que lo más habitual hoy día es subir el material discográfico a plataformas, “pero es mal negocio, quizá sea bueno para grupos que venden mucho y se oyen más. En nuestro caso, pienso es como regalarles e trabajo a esas plataformas. Por eso optamos por un disco digital, y veremos cómo responde el público; nuestra idea es que, con el tiempo, podamos publicar un texto con diversas especificaciones, pero no se nos apoyó para hacer un disco físico y buscamos esta posibilidad”.

Y sobre el nuevo espectáculo, las nuevas canciones se integran a la selección del repertorio de la banda; con algunos conciertos en puerta, Luis Delgadillo y Los Keliguanes persiguen continuar con las presentaciones del nuevo disco, pues -afirma el artista- “Guadalajara siempre nos ha apoyado bien y cada vez nos dan sorpresas, buenas experiencias que se aúnan al contacto a través de redes sociales, donde nos felicitan, comentan y suben videos. Eso nos alienta y, creo, para nosotros es una responsabilidad seguir haciendo música para niños y dejar un legado para la música popular en la localidad”.

TOMA NOTA

¿Quiénes conforman la banda?

Luis Delgadillo y Los Keliguanes está integrado por Luis Delgadillo, en la voz y guitarra acústica; Lalo Melgar, en la guitarra eléctrica y coros; Jesús Pimentel, en la batería y coros, e Israel Vieyra en el bajo eléctrico. Además, Ivonne Martínez y Marco Polo Villalobos se encargan de la animación a través de la danza, el clown, los títeres y zancos.

Para fans

Nuevas canciones

“Pequeño Charly”.

“El gato Winter”.

“El tren Chepe”.

“Niñas punk”.

“El niño Tastuán”.

“Niño del viento”.

“La cumbia Wao”.

“La calaca y el calaverón”.

Agéndalo

Concierto

Parque de las Niñas y los Niños, en Zapopan, el 20 de mayo a 17:00 horas.