Lucía Méndez prefiere no opinar sobre acusación hacia Verónica Castro

Fue en entrevista para "Chisme No Like", en donde Lucía Méndez habló sobre el tema que compete a Verónica Castro, quien fue acusada de acosar a menores de edad en un chat.

De acuerdo con la opinión de la famosa, ella no estuvo presente en ese momento, por lo que no le consta de lo que se le acusa a Verónica, pero resaltó que es una acusación muy fuerte. "La verdad es que a mí no me consta, o sea, así que yo diga 'yo estuve ahí presente y yo sé perfectamente', no, a mí no me consta, es un tema muy difícil para mí de responder, la verdad creo que prefiero no opinar, es muy delicado el tema, creo que está muy ardiente, muy caliente todo y yo la verdad, no me atrevo a comentar absolutamente nada", indicó.

Por ello, la actriz fue cuestionada sobre si ella sostenía conversaciones con menores de edad: "Puedo tener conversaciones, pero de 'gracias mi reina, te gusta mi canción'". La Méndez dijo que ella no hablaría con menores de edad. "Jamás, nunca, no, no, no, definitivamente no creo que pudiera hacer eso, no, yo tengo nietas".

FS