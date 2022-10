Louis Tomlinson lanza otro adelanto de su disco "Faith In The Future"

El músico y cantante, Louis Tomlinson, da otro adelanto de su próximo álbum “Faith In The Future”, con el lanzamiento de “Out Of My System”.

Podría decirse que es el momento más aventurero del disco, pues es una canción muy “punky”, escrita por Louis con Nicolas Rebscher y Dave Gibson. Además, la estrella anunció una gran gira por el Reino Unido y Europa para el próximo año, la cual se llevará a cabo de agosto a noviembre del 2023, incluyendo una fecha en el O2 Arena de Londres. El mes pasado, Louis volvió a la música con el primer single del álbum, “Bigger Than Me”, desde el lanzamiento de su millonario álbum de debut como solista “Walls” en 2020.

“Bigger Than Me” es una canción pop apasionada que ha sido incluida en las listas radiales globales, además de entrar directamente en el top 40 de la radio de Estados Unidos. “Faith In The Future” saldrá a la venta el 11 de noviembre. Para este material, Louis colaboró con personajes célebres como Rob Harvey, Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) y el líder de Hurts, Theo Hutchcraft. Mientras grababa el álbum, Louis tenía un objetivo principal: producir una colección de canciones adecuadas para un espectáculo en vivo que fuera un himno, una tarea que ha superado con aplomo.



En 2021, Louis entró al Libro Guiness de Récords Mundiales por haber superado el récord del concierto más retransmitido en directo por un solista masculino. Louis protagonizó uno de los mayores eventos en línea de 2020, vendiendo más de 160 mil entradas a fans de más de 110 países y recaudando fondos para diversas organizaciones benéficas importantes y personal que labora en shows en vivo y que fue afectado por la pandemia.

Además, recientemente ha celebrado el regreso de su festival “Away From Home”. Tras el enorme éxito del debut del festival en 2021, la edición 2022 se celebró en el impresionante Marenostrum Fuengirola, Málaga, España, acogiendo a 18 mil fans este mes y agotando las entradas en sólo 24 horas con un cartel que incluye algunas de las mejores bandas británicas nuevas.

FS