Paty Cantú está en constante transformación, y justo esa inquebrantable evolución la llevó a lanzar hoy su nuevo sencillo “Funeral 2.0”. El tema fue escrito, producido e interpretado por la propia tapatía, y en él muere simbólicamente para renacer en una nueva versión de ella y su música.

Este sencillo compuesto por Paty, junto a Emilia Vega, Ángela Dávalos y Saibu, habla de las versiones de uno mismo que fallecen en vida, ya sea porque otros las destruyen cuando atacan nuestra seguridad y nos rompen el corazón, o porque se toma la decisión de que quien éramos ya no se parece a quien queremos ser.

En este lanzamiento Paty Cantú se despide de su pasado, sus miedos y sus inseguridades para renacer en una versión 2.0, cuyo amor propio, experiencia e independencia, le han permitido crear una nueva etapa musical en la que es fiel a su esencia Pop, pero abre su corazón para seguir escribiendo letras profundas desde su visión valiente y curiosa.

“Funeral 2.0” llega con un video oficial bajo la dirección de Toño Roma, este clip retrata la idea de que la muerte puede no ser literal sino el final de un ciclo que permite un inicio nuevo, e incluye cameos de personas que han sido parte de la carrera y vida de la cantautora, como: Lasso, Bruses, Leo Rizzi, Estilo Sin Límite, Saibu, Pablo Chagra, Tony Aguirre y Emilia Vega, así como apariciones de Alejandro Sanz, María José, Ximena Sariñana y María Becerra.

Con este sencillo, la cantante cierra una etapa musical que da paso a nuevos temas e inesperadas colaboraciones, al tiempo que impulsa el “Feliz Breakup Tour”, con el cual llegará al Teatro Diana, el próximo 3 de mayo, en punto de las 21:00 horas.

En dicho concierto hará un repaso por su trayectoria musical que comprende dos décadas, desde su paso por Lu hasta su actual carrera como solista que inició en el 2008 y que abarca cinco placas discográficas y varios hits que se han colocado en el gusto del público.

Para esta gira que comenzó el año pasado, Paty ha creado un gran concepto audiovisual con vestuario renovado, interludios y otras monerías más que el público disfrutará con mucha emoción, pues Paty destaca que siempre está atenta de la opinión de sus fans para saber qué es lo que quieren escucha de ella, acotando que el 90% del show es basado en lo que les gusta a sus seguidores y el otro 10% es para lo que a ella le significa más interpretar, pues confiesa que como artista también para ella es importante ofrecer lo que a ella le nace y le gusta.

En entrevista con EL INFORMADOR, Paty comparte que está muy enamorada del actor tapatío Christian Vázquez, con quien ya tiene casi tres años de relación, así que el concepto de “breakup” no parte de una ruptura amorosa, es más bien de la reconciliación consigo misma.

“Me he roto un millón de veces. Y de pronto mueren muchas versiones de uno mismo en el camino de la vida, porque tú vas diciendo ‘ésta ya no quiero ser’ o matas esa versión de ti y renaces en una nueva. Creo que me he roto tanto y de alguna forma han muerto tantas versiones de mí que la que ahora está aquí -estoy en un buen momento- me permite analizar todo lo malo que he vivido; también, todo lo bueno y así contarlo de una forma empática”.

De lo malo, lo bueno

A través del viaje musical que representa “Feliz Breakup Tour”, Paty quiere contarles a las personas que hasta el peor día de sus vidas se puede convertir en el inicio de su mejor etapa, “porque a mí me ha pasado y creo que a mucha gente le ha sucedido. Por lo que yo soy cantautora y por lo que soy artista, no es por una búsqueda de fama o de dinero, es por una búsqueda de conexión y de compañía. Entonces, trato de hablar de cosas honestas y ver si se pueden convertir en mantras tanto para el público como para mí”.

Además, reafirma que con esta filosofía del feliz rompimiento, su ideología es: “Si celebras una boda, por qué no celebras un divorcio; si celebras el primer día de tu noviazgo, por qué no celebrar el primer día que cortaste. Pues el día que se termina algo, comienza algo mejor. Entonces, el ‘Feliz Breakup Tour’ es para que vengan, sanen, lloren, griten, se enamoren de la persona incorrecta, se juren no volver a enamorarse, renazcan como el ave fénix y después, se vuelvan a enamorar”.

El público sabe que en Paty encontrarán canciones profundas, pero también divertidas, evocadoras, esperanzadoras y con garra; por ello, ella explica que al momento de crear le gusta complicarse, pues ahí en esos procesos de inspiración es donde ocurre la magia.

“Hay historias que nadan en la superficie, hay otras que bucean, ahorita creo que hay mucha música que habla de cosas que están un poco por encima y está muy divertido, pero siempre habrá la necesidad de una canción para llorar y para contar quién soy yo. Y creo que los seres humanos somos bien complicados, así que ahí están mis nuevas canciones como ‘La otra’ que es la segunda parte de ‘Prefiero ser su amante’ de María José o temas como ‘Malvas’ (con Leo Rizzi) que es una canción nueva en donde le digo a la gente que si un día ya no estamos, llenemos al mundo de cosas que nos recuerden”.

También refrenda Paty que su estilo suele ser sarcástico y honesto: “Mis letras nunca son de ‘yo soy la buena y tú eres el malo’, hay siempre un poco de complejidad”.

Finalmente, Paty adelanta que vienen varias colaboraciones con otros artistas en distintos géneros musicales, incluido el regional mexicano bajo los acordes del corrido tumbado.

Canciones más reproducidas en Spotify

1.- “Afortunadamente no eres tú”, más de 77 millones de escuchas.

2.- “Cuenta pendiente” con Alejandro Sanz, más de 70 millones de escuchas.

3.- “Suerte”, más de 66 millones de escuchas.

4.- “Goma de mascar”, más de 42 millones de escuchas.

5.- “Déjame ir”, más de 41 millones de escuchas.

La intérprete comparte que además de pop cantará corridos tumbados. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Discografía

“Me Quedo Sola” (2008).

“Afortunadamente No Eres Tú” (2010).

“Corazón Bipolar” (2012).

“#333” (2018).

“La Mexicana” (2021).

Lo que se dice de Paty y no es verdad

-¿Eres una persona que se puede catalogar como “pesada”?

-Habrá quien diga que soy sangrona, pero según yo, no.

-¿Le fue infiel a Christian Vázquez con el cantante León Leiden?

-León Leiden no es mi novio ni fue mi novio nunca, ni mi amante. Es mi amigo, al cual quiero muchísimo y con quien tengo una colaboración. Nunca corté con Christian, sigo con él y vamos a cumplir tres años.

CT