Los Tigres del Norte llevan música a la prisión 

La experiencia de filmar en la mítica prisión californiana de Folsom bajo el respaldo de la producción de Netflix, fue un reto crudo para Los Tigres del Norte, el quinteto que se convierte en el segundo exponente de la industria de la música en ofrecer un concierto a los presos a 50 años de la hazaña emprendida por el músico Johnny Cash.

Los norteños, liderados por la voz y acordeón de Jorge Hernández, destacaron el enfoque que desde un principio se mantuvo para este documental, que más que intentar explicar la historia de la agrupación, buscaba ser la voz de los presos, en especial, de los paisanos y demás latinos que por diversas circunstancias se encuentran privados de su libertad y conservan un aprecio especial por México y su música regional.

El músico Jorge Hernández recordó esta experiencia y comentó: “Fue algo que se nos quedó grabado. Desde que entras (a la prisión) y escuchas que las puertas se van cerrando una tras otra, es una vivencia que no queremos que nadie la viva en su vida. Nuestra misión es decirle a las generaciones actuales y a las que vienen lo difícil que es estar en un lugar tan oscuro, que tu vida está completamente fuera de los que tenemos la oportunidad de vivir libres y que no nos damos cuenta de esta libertad hasta que estás ahí”.

Tras regresar a Guadalajara y marcar uno de los conciertos más grandes de las Fiestas de Octubre, Los Tigres del Norte charlaron sobre las posibilidades de replicar este formato de concierto en las prisiones mexicanas: “Sería muy importante si esto lo hiciéramos en México, esperemos que eso suceda en el futuro y no únicamente en las cárceles, creo que hay muchos lugares que uno puede visitar y dar una palabra de aliento, de superación”, detalló el bajista Hernán Hernández.

Defienden el corrido

Ante las polémicas que han ligado al corrido con las situaciones de violencia en México al considerar que este tipo de canciones alientan a los actos o personajes delictivos, Los Tigres del Norte puntualizan que los corridos no son un instrumento de enseñanza ni detonantes para propiciar situaciones de inseguridad.

“Los corridos no tienen nada que ver con esto. Creo que somos libres de cantar lo que queramos, tenemos libre expresión. El gobierno debe ser el encargado, no uno como músico. Uno hace las canciones con el fin de que a la gente le gusten, nosotros no alabamos a nadie, al contrario, damos mensajes positivos. La música de Los Tigres del Norte viene desde 1972 con ‘La camelia’ y hasta ahorita con ‘La prisión de Folsom’, tenemos la dicha de que la gente ha aceptado estas canciones”.