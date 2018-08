Los Pericos, 32 años de armar la fiesta

Déjate llevar por el reggae y ska de la banda argentina Los Pericos, la cual se presenta hoy en concierto en el Teatro Diana en punto de las 21:00 horas. En entrevista Willie Valentinis, Ariel Raiman y Gastón Gonçalves comparten que la fecha ya es sold out por lo que están muy emocionados de volver a reencontrarse con su público de Guadalajara, de quien reconocen su entrega en los shows en vivo.

La alienación llega con el disco “3000 Vivos”, un concierto en directo que grabaron el año pasado en la Ciudad de México donde incluyen colaboraciones con Andrés Ciro Martínez, Carla Morrison, Dr. Shenka y los canadienses Magic!.

“El disco viene bárbaro, ha ganado unos premios en Argentina muy importantes, y lo más divertido es que escuchas las canciones y te das cuenta que todo ese trabajo previo que hicimos con el material llegó al lugar artístico que nosotros queríamos. Ahora está agotado el Diana, está casi lleno el Teatro Metropolitan y en Buenos Aires pasa lo mismo. Uno como músico pierde un poco a veces esa cosa de lo que es un disco en vivo para la gente, pues recopila 32 años de carrera y es una felicidad porque ellos están contentos con el álbum porque hay temas viejos y nuevos”, señala Willie.

En ese sentido, Ariel destaca que con este disco y las colaboraciones que hay, era interés de la banda que nuevas generaciones se sumaran a su propuesta musical, una trayectoria que los respalda desde hace tres décadas. Señalan que estar en México siempre es una de las experiencias que quieren vivir todo el tiempo por la reciprocidad que palpan con la audiencia.

“Para nosotros venir acá es una gran alegría, pasamos mucho tiempo fuera de nuestra casa y se extrañan muchas cosas porque pasamos hasta medio año fuera, y México es uno de los lugares que nos hace extrañar un poquito menos, siempre nos hacen sentir súper bien, acá tenemos un montón de amigos”, explica Gastón.

Sobre la estructura del espectáculo, los músicos comparten que la gente encontrará un show muy apegado a lo que es “3000 Vivos”, en su formato escénico y de lista de temas, aunque hay algunas canciones que no han tocado todavía, además de un par de sorpresas que el público agradecerá. Adelantan que no tienen invitados especiales para sus presentaciones en el país, pero como siempre llegan buenos amigos, no descartan que se pueda dar algo.

En cuanto a la experiencia de los foros, dice Ariel que todos tienen su onda. “Un lugar chiquitito donde estás muy cerca del público está buenísimo y a veces tocar en un escenario gigante donde ves la masa de gente también está buenísimo, cada uno tiene su magia”.

Sobre preparar nueva música, señalan que ahora mismo están en proceso de hacer un material nuevo del que seguramente saldrá un sencillo a finales del 2018 o principios del 2019. La idea es publicar single por single como actualmente se hace en la industria musical.

“El objetivo es hacer música y que la gente la conozca, lo que haces es adaptarte a los nuevos formatos”, dice Willie; sin embargo, Gastón no deja de ver que actualmente todo es más efímero y rápido. “Nosotros venimos de un formato que era de hacer un álbum de 12 canciones y hoy en día los chicos ni siquiera bajan la música, la escuchan desde streaming”.

Explica que ahora la gente tiene uno o dos temas de sus artistas favoritos y con base en esto pueden darse una idea de cómo está el panorama actual. “Me plantea saber si lo que estoy haciendo tiene sentido. Si saco un disco de 10 canciones y a los 10 no les pusiste atención, entonces hay que hacerlo de distinta forma”.

Después de Guadalajara y Ciudad de México, la banda tocará en Cancún, Querétaro, Miami y Puerto Rico. El balance en general de este año ha sido bueno para Los Pericos, fueron a Moscú en el marco del Mundial y también estuvieron en el Vive Latino y en Central Park, en Nueva York.

Los pericos / Hoy, Teatro Diana a las 21:00 horas