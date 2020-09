Los Mavericks acarician sus raíces sonoras

Los Mavericks lanzaron este 2020 su álbum “En español”, el primero en nuestro idioma en su carrera luego de 30 años de historia. El grupo que entremezcla los sonidos del country, texmex, influencias latinas y rock reversiona un repertorio de clásicos como “No vale la pena”, “Recuerdos”, “Sombras nada más” y “Sabor a mí”.

Desde su hogar, el vocalista y guitarrista Raúl Malo platicó de esta nueva faceta en su discografía, que no dudan en repetir. “La idea de grabar en español surgió hace algunos años. Cuando estuve con Los Super Seven por primera vez grabé y canté una canción en español y empecé a tocar con músicos cubanos. Me encantaba tocar con el grupo, aprendí mucho, también estuve con Los Lobos en Los Ángeles, tocando con ellos. Esta idea empezó a formularse más o menos en ese tiempo, aunque Los Mavericks no estaban juntos, habíamos parado de tocar. Siempre decía que si regresábamos a tocar juntos íbamos a grabar un disco en español”. Además de Raúl en Los Mavericks están Jerry Dale Mc Fadden, Raúl Deakin y Eddie Pérez.

Fue en 2012 cuando se reencontraron para grabar “In time”, allí enlistaron entre sus objetivos hacer un álbum en español: “Yo no quería ponerle un límite de tiempo ni apurarme. Quería tomar el tiempo, sin presión”.

“Empezamos a grabar yo diría hace dos o tres años, cada vez que teníamos tiempo entre giras, o si nos quedaba un momento en el estudio mientras grabábamos otro disco”. Así se fueron juntando las canciones para completar “En español”: “Pasó en febrero de este año. En ese momento acabamos el disco y el mes siguiente cayó el COVID. En ese momento nos dimos cuenta de que este año sería diferente, un tiempo raro. Pero para nosotros el disco estaba completo, era tiempo de que saliera el material”.

Sobre recurrir al repertorio popular y no grabar temas propios, el músico comentó: “Creo que las mejores canciones son las que se pueden interpretar por todo tipo de artistas, en todos los géneros. ¿Cómo íbamos a grabar ‘Sabor a mí’ con tantas versiones bellas que hay? Pero a lo mejor los seguidores de los Mavericks no conocen esa melodía, es una oportunidad de mostrarles una canción de las más importantes para los latinos, que se toca en todas ocasiones”.

Clásicos con nuevos rostros

Raúl comentó cómo fue la elección de las 12 piezas que conforman el álbum producido por Niko Bolas: “Hay tantas canciones bonitas, pero no quisimos hacer un disco sólo de nostalgia. Si es una canción vieja hay alguna manera de tocarla diferente, un arreglo. Por eso me gustó ‘La sitiera’. La grabamos en el último día en el estudio. Desde que la escuché mezclada con orquesta dije que tenía que empezar el disco”.

También hubo compositores de los que contemplaron muchos temas, pero tuvieron que decidirse por uno: “Yo quería grabar algo de Juan Gabriel, es uno de mis favoritos. También para Eddie Pérez, nuestro guitarrista mexicoamericano: para él y su familia Juan Gabriel es importante. Como compositor y cantante es un gran ídolo. Estábamos hablando de las diferentes canciones, qué íbamos a grabar y en una tardecita estábamos descansando y empezaron a tocar ‘No vale la pena’”.

La grabación del álbum les permitió reencontrarse con amigos y colegas para colaborar, como con el acordeonista “Flaco Jiménez”: “Ha sido muy importante en la historia de Los Mavericks, él grabo en 1995 ‘All you ever do is bring me down’, es importantísima en nuestra historia: ahora es la que cierra los shows. Cuando grabamos esa canción fue la primera vez que mezclamos los sonidos country con la música folclórica mexicana y fue un gran éxito. Y aquí estamos 30 años después, con ‘Flaco’ como músico invitado tocando”.

El dato

Celebran en línea

Ya que los conciertos están restringidos por la contingencia sanitaria, Los Mavericks decidieron celebrar sus 30 años de carrera con una serie de conciertos en línea, a través de nugs.tv (www.nugs.net/the-mavericks-live).

JL