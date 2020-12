Los Legendarios presentan “No me acostumbro”

Los Legendarios lanzaron el nuevo tema “No me acostumbro”. Wisin, Jesús (Reik), Miky Woodz y Ozuna unieron esfuerzos para conjugar sus talentos con raíces que van desde el pop hasta el urbano.

Sobre esta nueva colaboración Wisin platicó en entrevista: “Es un lujo trabajar con gente talentosa. Estas piezas musicales sin ellos no serían las mismas”. El músico puertorriqueño desea que el goce del trabajo llegué hasta los escuchas: “Espero que les guste tanto como a mí”.

Cuando empezó con el tema Wisin vislumbró qué colaboradores podría tener: “Entendí que no todos calificaban para hacer esto. Los escuchamos melódicamente y se necesita una gran voz. Cuando escuchamos a Jesús es de los artistas que recibe una referencia y él por su talento eleva lo que enviamos. Eso es grande. Me da la oportunidad como productor hacer algo grande. Tener a Ozuna y a Jesús en un tema es un lujo”.

El tema fue coescrito con Hyde Linares, uno de los colaboradores parte del equipo de Wisin: “Es un trabajo en equipo, allí está la fuerza de este tema. Cada que pasa un tiempo del tema va subiendo el nivel. A nivel de producción y a nivel vocal es impresionante”. Wisin enfrentó esta novedad de Los Legendarios como un reto para superarse: “Después de ‘Me niego’ pensé ¿cómo supero este track, cómo supero un éxito como ‘Me niego’? Llevo tanto tiempo produciendo que son retos fuertes para mí, tengo que sorprender a millones de personas”.

Para Jesús Navarro, la invitación por parte del celebrado cantante puertorriqueño no tenía vuelta atrás: “Que la llamada venga de Wisin es un sí inmediato. Tenemos esta amistad, confianza y respeto por el trabajo, el uno del otro. Conforme se fue armando el tema aparecieron Miky Woodz y Ozuna”. Al igual que Jesús, Miky Woodz no pudo negarse a grabar con Wisin: “En un tema que tenga a Wisin, ¿quién va a decir que no? A parte de la amistad que tengo”.

Jesús comentó el impulso que ha tenido la música urbana al colocar a la música latina a nivel mundial: “Por muchos años la música latina estuvo atorada. Lo que vinieron a hacer los artistas del mundo urbano fue que rompieron todos los esquemas, las plataformas, las maneras tradicionales donde consumíamos música”.

Para Wisin, la manera de consumir música también ha facilitado escuchar más material, más diverso. “Estamos viviendo en donde vamos al gimnasio y escuchamos música, estamos enamorado y escuchamos canciones de amor, de desamor si nos fue mal. La música son emociones, juega un papel súper fuerte”.

El video se grabó en Miami (donde estuvieron Wisin, Ozuna y Miky Woodz) y la Ciudad de México (con Jesús). Esta modalidad refleja también el modo en que grabaron la canción, algo a lo que los artistas están acostumbrados, como recordó el vocalista de Reik: “Creo que por lo menos en nuestro caso estamos acostumbrados a trabajar a distancia. Estamos acostumbrados a grabar cada quien desde su trinchera”.

A propósito de Miky Woodz, quien tiene una carrera más reciente, Jesús comentó: “Son artistas que no crecieron con las limitantes. Los nuevos traen otra filosofía, otra manera de hacer las cosas de la que nosotros tenemos que aprender”.

Sobre ese apoyo de artistas consolidados, Miky Woodz destacó: “Es una experiencia que se suma más a mi carrera. Trabajar con Wisin o con Ozuna, el que más cercano está a mi generación, trabajar con ellos, con los productores, son gente que le suma más. Y con la calidad del video. Mi carrera se eleva, estoy aprovechando esta oportunidad al máximo”.

Miky Woodz, más conocido como rapero, comentó que las fronteras de la música, como escuchas, no están presentes en su experiencia: “Piensan que uno no escucha ese tipo de música, están equivocados, soy fanático de todo tipo de música. Antes de comenzarme a cantar. Qué mejor que seguir creciendo con estos caballeros apoyando mi carrera, es una bendición”.

Después del sencillo “No me acostumbro” seguirá la promoción del tema “Mi niña”.

