Los Grammy, al ritmo de “We Are”

La industria de la música tuvo su noche dorada ayer domingo 3 de abril desde la MGM Grand Arena de Las Vegas, a través de la edición 64 de los premios Grammy. Y quien se coronó con el premio más importante, el de Mejor álbum del año, fue el músico Jon Batiste por su disco “We Are”.

“Saben algo, creo que no hay mejor músico, artista o bailarín, las artes creativas son subjetivas, y una persona las alcanza simplemente cuando las necesita. Quiero agradecerle a Dios, para mí esto no es entrenamiento, es una práctica espiritual”, dijo.

AP

Previamente, la velada que fue conducida por Trevor Noah, abrió con el performance de la dupla Silk Sonic, a cargo de los músicos Bruno Mars y Anderson Paak, quienes también tuvieron gran protagonismo. Al ganar el Grammy como Mejor grabación por su tema “Leave the Door Open”.

Una de las favoritas de la noche fue Olivia Rodrigo, quien se convirtió en ganadora del Grammy como Artista revelación. “Este es mi sueño vuelto realidad”, dijo la estrella, quien también obtuvo el Grammy como Disco vocal pop “Sour”.

Por su parte, Doja Cat tras ganar con Sza el Grammy a la Interpretación pop dúo o banda por “Kiss me more”, se mostró muy conmovida, resaltado que ha vivido días complicados, “esto significa mucho para mí, manténganse a salvo”.

Lady Gaga. La cantante maravilló con su tributo a Tony Bennett. durante la ceremonia

Durante la velada también hubo un espacio para hablar de la guerra, de los acontecimientos que está viviendo Ucrania, el encargado de transmitir el mensaje fue el presidente ucraniano Volodymir Zelensky.

Un momento muy esperado fue el tributo que se le rindió al baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, así como a otras figuras de la música que murieron el último año; Los encargados de cantar en este homenaje fueron Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. y Rachel Zegler. La imagen del jalisciense Vicente Fernández sobresalió en el homenaje, falleció el pasado 12 de diciembre del 2021.

Los números musicales

Luego de Silk Sonic, la dupla que abrió la gala, hizo acto de presencia, Olivia Rodrigo, quien presentó “Drivers license”. La presencia latina se hizo presente con J Balvin y María Becerra, quienes cantaron “Qué más pues” y después el colombiano siguió con “In da Getto”.

Pero quienes también dieron lo mejor de sí, fueron los asiáticos de BTS, pues desarrollaron varios de sus éxitos con coreografías muy elaboradas. También brilló la estrella de la música latina, Aymée Nuviola. Lil Nas X, es una estrella irreverente y así lo demostró en un mix que incluyó temas como “Montero (Call me by your name)” e “Industry baby”, tema que interpretó con Jack Harlow.

Silk Sonic. El dueto compuesto por Anderson Paak y Bruno Mars dejó un buen sabor de boca en escena. AP

La ganadora del Oscar, Billie Eilish fue la primera de las estrellas en hacer homenaje al recién fallecido baterista, Taylor Hawkins de Foo Fighters con una playera con su imagen. La cantautora interpretó su éxito “Happier than ever” con una escenografía que incluía agua y acompañada de su hermano y productor, Finneas O’Connell. Luego hizo acto de presencia la voz melódica de Brandi Carlile con su éxito “Right On Time”; la intensidad musical y la potencia vocal hicieron sinergia con Nas quien cantó “I can” y otros éxitos más.

Chris Stapleton, la estrella country, cantó su éxito “Cold”; el toque cristiano llegó con Maverick City Music, mientras que John Legend puso el toque emotivo con “Free”. Otro gran momento de la noche fue cuando Lady Gaga homenajeó a su gran amigo Tony Bennett, quien ya se retiró de la música, conmovida, Gaga interpretó a ritmo de jazz, “Love for sale” y “Do I love you”. Jon Batiste, uno de los más nominados de la velada, interpretó “Freedom”, tema con el que puso a bailar a toda la audiencia. Justin Bieber también subió al escenario a cantar “Peaches” con Daniel Caesar y Giveon.

H.E.R. ofreció “Damage” y luego con Travis Barker y Lenny Kravitz, cantó “Are you gonna go my way”, en tanto, la estrella country Carrie Underwood interpretó “Ghost story”. Los Brothers Osborne, fueron los encargados de cerrar con broche de oro la velada con “Dead man’s curve”.

PRINCIPALES GANADORES

Billie Eilish. Durante su número, la intérprete homenajeó a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters recientemente fallecido, luciendo su foto en una playera. AP

Se cubren de gloria

Álbum del año: “We Are” de Jon Batiste

“We Are” de Jon Batiste Mejor grabación: “Leave the Door Open” de Silk Sonic

“Leave the Door Open” de Silk Sonic Canción del año: “Leave the Door Open” de Silk Sonic

“Leave the Door Open” de Silk Sonic Mejor álbum pop vocal : “Sour” de Olivia Rodrigo

: “Sour” de Olivia Rodrigo Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo Mejor interpretación pop dúo o banda: “Kiss Me More” de Doja Cat y Sza

“Kiss Me More” de Doja Cat y Sza Mejor álbum country: “Starting Over” de Chris Stapleton

“Starting Over” de Chris Stapleton Mejor interpretación de rap: Baby Keem y Kendrick Lamar por “Family Ties”

Baby Keem y Kendrick Lamar por “Family Ties” Mejor álbum R&B: “Heaux Tales” de Jazmine Sullivan

“Heaux Tales” de Jazmine Sullivan Mejor álbum regional mexicano: “A mis 80’s”, de Vicente Fernández

MQ