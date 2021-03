Los Critics Choice Awards toman la pantalla

Los Critics Choice Awards celebraron su edición número 26 ayer domingo. Con la conducción a cargo de Taye Diggs, la sesión se llevó a cabo de manera virtual. La entrega de premios comenzó con el anuncio al Mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya, por su actuación en “Judas and the Black Messiah”. La categoría homóloga femenina fue para Maria Bakalova por su papel en “Borat Subsequent Moviefilm”. Un dato curioso es que se trató de la primera actriz originaria de Bulgaria en ser nominada y ganar un premio en esta entrega.

“The Crown” cosechó varios premios al igual que lo hizo la semana pasada con los Globos de Oro. La serie fue reconocida como la Mejor serie dramática, además de tener al Mejor actor en serie dramática con Josh O’Connor, quien interpretó al príncipe Carlos (el actor no estuvo conectado durante la ceremonia) y el premio en la categoría femenina fue para Emma Corrin, como Diana. La actriz comentó: “Es un increíble honor estar nominada con estas compañeras”, además de agradecer y saludar a sus compañeros de crew. Por la misma serie, Gillian Anderson recibió el reconocimiento como Actriz de reparto en serie dramática. En la categoría masculina estuvo Michael K. Williams, por “Lovecraft Country”.

La directora Chloé Zhao ganó el premio a mejor dirección por “Nomadland”, cinta que fue también la elegida como Mejor película.

Otra que brilló fue Anya Taylor-Joy, quien ganó como Mejor actriz en miniserie por su actuación en “The Queen’s Gambit”, serie que también fue votada como la mejor miniserie. Durante su agradecimiento comentó sobre el equipo que hizo posible “The Queen’s Gambit”: “Qué placer trabajar con ustedes, no hubiera sido lo mismo sin cada uno del equipo”. La categoría masculina fue para John Boyega, por “Small Axe”.

Un clásico de la comedia recibió el premio especial de comedia: Jerry Seinfeld fue reconocido este 2021 por su “23 Hours to Kill”. El comediante dijo desde su hogar: “No me importa si las críticas son buenas o malas, pero en comedia hay que tenerlos, como las opiniones sobre cómo imaginamos nuestros chistes. Siempre he disfrutado leyendo las reseñas, por eso agradezco este premio”. La categoría tuvo dos ganadores, pues también se reconoció a Michelle Buteau por “Welcome to Buteaupia”.

Otro momento emotivo fue cuando el niño Alan Kim ganó como Mejor actor joven, por su inclusión en “Minari”: desde su casa y entre lágrimas, el joven actor agradeció a su familia, al resto del elenco y a los otros nominados. El actor Chadwick Boseman, fallecido a los 43 años en agosto pasado, ganó como Mejor actor por “Ma Rainey’s Black Bottom”. La categoría femenina fue para Carey Mulligan, gracias a “Promosing Young Woman”.

LOS GANADORES

Todas las categorías

-Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya por “Judas and the Black Messiah”.

-Mejor actriz de reparto: Maria Bakalova por “Borat Subsequent Moviefilm”.

-Mejor actriz de reparto en serie dramática: Gillian Anderson por “The Crown”.

-Mejor actor de reparto en serie dramática: Michael K. Williams por “Lovecraft Country”.

-Mejor actor de reparto en miniserie o telefilm: Donald Sutherland por “The Undoing”.

-Mejor actriz de reparto en miniserie o telefilm: Uzo Aduba por “Mrs. America”.

-Mejor actor o actriz joven: Alan Kim por “Minari”.

-Mejor actor en serie dramática: Josh O’Connor por “The Crown”.

-Mejor actriz en serie dramática: Emma Corrin por “The Crown”.

-Mejor actriz en miniserie o telefilm: Anya Taylor-Joy por “The Queen’s Gambit”.

-Mejor actor en miniserie o telefilm: John Boyega por “Small Axe”.

-Mejor Comedia: “Palm Springs”.

-Mejor especial de comedia: “Jerry Seinfeld: 23 hours to kill” y “Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia”.

-Mejor elenco: “The Trial of the Chicago 7”.

-Mejor actor de reparto en serie de comedia: Daniel Levy por “Schitt’s Creek”.

-Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Hannah Waddingham por “Ted Lasso”.

-Mejor actor de serie de comedia: Jason Sudeikis por “Ted Lasso”.

-Mejor actriz de serie de comedia: Catherine O’Hara por “Schitt’s Creek”.

-Mejor serie de comedia: “Ted Lasso”.

-Mejor serie dramática: “The Crown”.

-Mejor programa de entrevistas: “Late night with Seth Meyers”.

-Mejor miniserie: “The Queen’s Gambit”.

-Seeher Award: Zendaya.

-Mejor canción: Speak now - One Night in Miami.

-Mejor director: Chloé Zhao por “Nomadland”.

-Mejor actor: Chadwick Boseman por “Ma Rainey’s Black Bottom”.

-Mejor actriz: Carey Mulligan por “Promising Young Woman”.

-Mejor película: “Nomadland”.

JL