¡Llegó la hora de subir al cuadrilátero!

Por fin llegó “Heels” al servicio de streaming StarzPlay, la cual sigue a una familia cuyos hermanos, “Ace” y “Jack” son rivales, quienes en un intento por continuar el legado de su padre, relacionado con la lucha libre, pondrán sus vidas al límite. En el espectáculo, uno de ellos tiene que ser el bueno y el otro su némesis, y todo pasará factura en la vida real.

Uno de los protagonistas de la serie es Alexander Ludwig, quien en entrevista nos revela detalles de su personaje: “Yo doy vida a ‘Ace Spade’, la estrella de rock de la familia y el hermano del personaje interpretado por Stephen Amell, ‘Jack Spade’. Él es ‘la gallina de los huevos de oro’ que logrará salir del pueblo en el que vive y es un luchador impresionante, pero muy dentro de sí es un desastre de grandes proporciones y un niño que todavía está intentando salir de la gran sombra oscura de su fallecido padre.

Es un personaje muy complicado y explosivo. Honestamente he querido interpretarlo toda mi vida. Él es uno de esos personajes que no podía dejar pasar”.

-¿Tienes algo en común con él?

-También fui un desastre total en un punto de mi vida. Ciertamente, extraje mis experiencias con el abuso de sustancias y el alcoholismo en el pasado. Traigo esto a este personaje con bastante frecuencia. Es este sentimiento de no ser digno y tratar de estar a la altura de las expectativas de los demás. Creo que todavía está tratando de encontrarse a sí mismo y ver qué tipo de hombre quiere ser.

-¿Qué crees que hace a este programa único?

-No hay nada como esto en la televisión. Cuando leí el guion dije ‘si las personas se conectan con la familia…’, porque principalmente es un drama familiar. Es acerca de estos increíbles personajes lidiando con emociones de la vida diaria. Es de personas que quieren más y se les arroja a este mundo fenomenal. Sin duda, se conectarán con los personajes porque creo que están muy bien escritos. Nuestros escritores son fenomenales: Mike O’Malley y Michael Waldron.

-¿Cómo fue tu preparación física para interpretar a un luchador?

-Fue duro. Stephen y yo somos fanáticos de la lucha libre, especialmente Stephen quien practica lucha libre desde muy joven.

Por mi parte, ya he trabajado con luchadores profesionales como Dwayne Jonhson y Edge Copeland, quien estuvo en “Vikings” conmigo. Estos hombres reciben una gran cantidad de abuso en sus cuerpos, día tras días. Tengo un increíble respeto por lo que hacen y es el único deporte dónde no tiene ayuda médica. Todo corre por su cuenta si se lesionan, no hay una compañía que vaya a salvarlos porque son contratistas independientes. Cuando firmé, sabía que Stephen y yo teníamos que revindicar esta comunidad y entender que lo único falso es el resultado, e incluso eso puede cambiar, como se ve en el programa. Eso es algo real.

Recuerdo que estuvimos entrenando por meses antes de que llegara la COVID-19, nos tomamos un descanso porque no sabíamos qué iba a pasar con el programa, luego nos dieron luz verde, vinimos a Atlanta, construimos un gimnasio gigante y entrenamos con un grupo de luchadores tanto profesionales como aficionados. Aprendí de todo, desde realizar diferentes acrobacias y movimientos hasta dar la vuelta al tensor superior. Todas estas cosas, tenía que ponerlas en práctica como actor.

Por supuesto, los directores y todos estaban realmente preocupados por eso, pero yo dije: “Chicos, no se puede poner precio al hecho de que si un luchador ve esto y ve que el actor hizo estas cosas, pensará ‘Vaya, los respeto, realmente se esforzaron”. Eso es lo que quería.

-¿Por qué crees que la lucha libre, como deporte, tiene tantos seguidores alrededor del mundo?

-Es salvaje. Es enorme en todo el mundo. Yo se lo atribuyo al hecho de que es una historia. Es una interpretación de la vida frente a ti. Estás viendo a estos personajes que idolatras y contra todo pronóstico triunfan, luego en el último minuto se dan vuelta. Al final del día, lo fundamental es que la gente va a motivarse y es realmente inspirador ver lo que estos chicos pueden hacer, especialmente siendo tan grandes.

-¿Piensas que podrías ser un luchador profesional?

-Absolutamente no. Esos tipos son otra cosa, pero si me lo pidieran lo haría; no dejaría pasar esa oportunidad. Creo que sería una experiencia muy divertida, pero para hacerlo de por vida tienes que ser cierto tipo de persona y suena como un trabajo muy doloroso.

-También practicas esquí y paracaidismo. ¿Te gustaría dominar otro deporte?

-Sé que esto suena extraño, pero la navegación. Estoy a mitad de conseguir mi licencia de piloto, pero cuando llegamos a la parte de navegación tuve que irme de Irlanda, así que no pude terminar. Me gustan todas las cosas divertidas sin tener que hacer todas las cosas molestas como aprender sistemas y patrones climáticos. La otra cosa que realmente quiero hacer, con suerte cuando el mundo mejore, una especie de parapente. Básicamente es cuando estás en esquís, estás esquiando con un dosel y puedes salirte a los acantilados, volar hacia abajo, aterrizar y luego seguir adelante. (Risas) Me encanta ser la peor pesadilla de un estudio.

-¿Sufriste alguna lesión durante el rodaje de “Heels”?

-Stephen tuvo algunas lesiones graves, pero por mi parte fue más un dolor inmenso e incomodidad por días, especialmente cuando empezamos a aprender. Cuando te das un par de golpes por primera vez y caes plano sobre las tablas o chocas contra las cuerdas, es como si tu cuerpo no estuviera preparado para eso, porque está golpeando músculos y apuntando a puntos de tu cuerpo, pero nunca me lesioné de gravedad.

Stephen Amell, como un hermano

Alexander explica que haber trabajado con Stephen fue increíble: “Es un profesional consumado y realmente está interesado en su trabajo; es un hombre maravilloso y ahora es un hermano para mí. Amo al chico y queremos hacer esta serie el mayor tiempo posible juntos, porque ha sido una maravilla; además, Stephen es un hombre que se preocupa por este mundo. Superó todas mis expectativas”.

