Lista de ganadores en las principales categorías de los Grammy 2020

Los premios Grammy, considerados entre los galardones más importantes de la música, se entregan esta noche en Los Ángeles, California en una gala presentada de nuevo por Alicia Keys y ante la que Lizzo, Billie Eilish, Lil Nas X, Ariana Grande, Lana del Rey y Rosalía parten entre los favoritos.

Mejor Grabación del año:

"Bad Guy" - Billie Eilish

Álbum del año:

- When We All Fall Asleep, Where Do We Go - Billie Eilish



Mejor artista nuevo

- Billie Eilish



Canción del año

- Bad Guy - Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)



Mejor actuación solista pop

- Truth Hurts - Lizzo



Mejor álbum rap

Tyler, the creator

Mejor álbum de comedia

-Dave Chapelle

Mejor álbum instrumental contemporáneo

- Mettavolution - Rodrigo y Gabriela

Mejor actuación de rock

- This Land - Gary Clark Jr.

Mejor canción de rock

- This Land - Gary Clark Jr., Songwriter (Gary Clark Jr.)

Mejor álbum tropical

- Opus - Marc Anthony

Mejor canción de R&B

- Say So - Pj Morton, Songwriter (Pj Morton Ft. Jojo)

Mejor dúo country / actuación grupal

Dan + Shay por "Speechless."

Mejor canción country

- Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

Mejor grabación dance

- Got To Keep On - The Chemical Brothers