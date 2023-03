A menos de una semana de que Lindsay Lohan sorprendiera a todos sus fans con la grata noticia de que está esperando un bebé, la vida de la actriz vuelve a estar en polémica, luego de que fuera señalada y multada por promocionar criptoactivos en sus redes sociales sin aclarar que se trataba de un anuncio publicitario, acción que ha sido clasificada como "ilegal" por el organismo que regula el mercado bursátil de Estados Unidos, por lo que ahora, su hermana menor Aliana Lohan ha salido en su defensa, mostrando que cuenta con todo su apoyo.

Pese a que Lindsay no está involucrada de forma directa en los fraudes de TRX y BTT, su imagen se podría ver claramente afectada pues, en el pasado, protagonizó diferentes desencuentros con la ley, por lo que ahora podría reavivar su imagen de una ciudadana problemática, situación que no ha pasado desapercibida por su familia y, sobre todo, para Aliana Lohan, su hermana menor y con quien sostiene una estrecha relación desde que ambas eran pequeñas, ya que la joven recurrió a sus redes sociales para pronunciarse.

Y, si bien, Aliana no habló directamente del asunto de las criptomonedas, sí hizo énfasis en lo mucho que admira a Lindsay lo enorgullecida que esta de ella pues, en redes sociales, ya pueden leerse algunos comentarios que muestran preocupación por el hecho de que Lohan tenga un hijo cuando enfrenta problemas con la ley, por lo que su hermana no dudó en destacar la confianza que tiene en LiLo, como también es apodada desde la década de los 2000.

"Lindsay vas a ser la mejor madre del universo, no hace falta decirlo, sólo quería publicar esto, aunque no es que sea algo que nuestra familia y amigos no lo sepan ya... Eres realmente un ángel y uno de los más amables, dulces, genuinos, brillantes, la persona más hermosa y con más talento que conozco. Te amo con todo mi corazón".

Aliana siempre ha estado en el mundo del entretenimiento, como extra en las películas que Lindsay protagonizó; entre ellas "Life-Size" (2000). En 2022, también hizo una aparición especial en la cinta "Navidad de golpe", la cual marcó el regreso de la actriz al cine.

MF