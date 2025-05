Lilo y Stitch: ¿Cuándo llegaría al streaming el nuevo éxito de Disney?

Disney ha apostado nuevamente por traer a la vida real uno de sus clásicos más queridos: "Lilo y Stitch". Estrenada en mayo de 2025, la nueva versión en acción real reimagina la querida y popular historia de la niña hawaiana y su criatura alienígena adoptada bajo la dirección de Dean Fleischer Camp, conocido por su sensibilidad narrativa en "Marcel the Shell with Shoes On".

Esta producción no solo busca aprovechar la nostalgia del público que creció con la versión animada de 2002, sino también actualizar sus mensajes para conectar con las nuevas generaciones, en un contexto cultural y social distinto.

Una historia de familia, pérdida y redención

La nueva película de "Lilo y Stitch" mantiene la esencia de su antecesora, centrándose en la vida de "Lilo Pelekai", una niña hawaiana que lucha por encontrar su lugar en el mundo tras la pérdida de sus padres. "Lilo" vive con su hermana mayor, "Nani", quien enfrenta el desafío de criarla sola mientras lucha por mantener un empleo y demostrar a los servicios sociales que puede ser una tutora responsable.

La historia toma un giro inesperado cuando "Lilo" adopta a lo que parece ser un perro en el refugio local, sin saber que se trata de una criatura alienígena diseñada para causar caos: el experimento 626, mejor conocido como "Stitch". A lo largo del filme, ambos personajes descubren el verdadero significado de "ohana", la familia que se elige y que nunca se abandona, incluso en los momentos más difíciles. A diferencia del filme original, esta versión explora con mayor profundidad los traumas emocionales de los protagonistas y el peso de las responsabilidades adultas que asume "Nani", otorgándole un tono más serio y maduro.

Como suele suceder con las adaptaciones live action, Disney ha realizado varios cambios que han generado tanto aplausos como críticas. Uno de los ajustes más discutidos ha sido el arco narrativo de "Nani", quien en esta versión considera ceder la custodia de Lilo para poder retomar su sueño de estudiar biología marina en el continente. Esta decisión altera significativamente el mensaje original sobre la unidad familiar y ha sido interpretada por algunos como una contradicción al concepto central de "ohana".

Además, el diseño de algunos personajes fue modificado: "Pleakley", el agente alienígena disfrazado de humano, ya no presenta su icónica vestimenta femenina, lo cual ha sido criticado por usuarios que consideraban al personaje una representación positiva de la fluidez de género en la animación infantil. También se optó por suavizar algunos aspectos caóticos del comportamiento de "Stitch", haciendo su evolución más rápida y su carácter más dócil desde el inicio.

El elenco está encabezado por Maia Kealoha, una joven actriz hawaiana que debuta en el papel de "Lilo" y ha sido ampliamente elogiada por su expresividad y naturalidad frente a la cámara. Sydney Agudong interpreta a" Nani", ofreciendo una versión más contenida y emocionalmente compleja del personaje. Zach Galifianakis da vida a "Pleakley", aportando su característico humor excéntrico.

Chris Sanders, el creador original del personaje de "Stitch", regresa como su voz, lo cual ha sido un guiño bien recibido por los fans de la franquicia. Courtney B. Vance interpreta al intimidante pero empático agente Cobra Bubbles. La dirección de Dean Fleischer Camp imprime un tono más íntimo y reflexivo a la película, con una cinematografía que resalta los paisajes de Hawái de forma poética, casi documental, y un diseño sonoro que combina influencias tradicionales hawaianas con música contemporánea para subrayar los contrastes emocionales del filme.

Una película que no ha estado exenta de polémicas

En términos comerciales, la película ha sido un fenómeno. Con un estreno que superó los 145 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana y una recaudación global que ya rebasa los 300 millones, "Lilo y Stitch" se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Disney en los últimos años, rompiendo récords para el fin de semana del Memorial Day. Sin embargo, la recepción crítica ha sido más polarizada.

Mientras algunos medios como Variety y Empire han alabado la interpretación de Maia Kealoha y la dirección sensible de Fleischer Camp, otros han señalado que el guion suaviza en exceso la rebeldía de "Stitch" y reduce la carga cultural de la historia original. La película ha sido elogiada por su capacidad de emocionar, pero criticada por no arriesgar lo suficiente en lo narrativo y por ciertos cambios que han sido percibidos como innecesarios o forzados.

¿Cuándo se estrena, el live action de "Lilo y Stitch" en Disney+?

Aunque Disney no ha anunciado oficialmente la fecha de estreno del live action de "Lilo y Stitch" en su plataforma de streaming, se espera que la película esté disponible en Disney+ aproximadamente a finales de agosto de 2025. Esta estimación se basa en los patrones de lanzamiento de otras producciones recientes de Disney, que suelen llegar al servicio de streaming entre 60 y 90 días después de su estreno en cines. Por lo tanto, los suscriptores de Disney+ podrían disfrutar de la película en casa hacia finales del verano de 2025.

