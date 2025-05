La famosa saga de acción con el emblemático personaje de Tom Cruise, Ethan Hunt, regresó a la pantalla grande.

El largometraje se estrenó el pasado 22 de mayo, con un gran revuelo por parte de los fanáticos de las anteriores entregas de "Misión Imposible", en esta ocasión la cinta estuvo a cargo del director estadounidense Christopher McQuarrie, quien se encargó de cerrar con broche de oro las aventuras de Ethan Hunt.

Sin embargo, la incertidumbre continua ¿definitivamente este fue el final de la historia? Por el momento no se sabe si esta saga tendrá algo más que brindarle al público y desafortunadamente no se brindó ningún guiño al respecto al final de la película. Por lo que te informamos que puedes retirarte de la sala una vez terminada la emisión del largometraje, debido a que Misión Imposible: Sentencia Final, no cuenta con escena post-créditos.

En el festival cinematrográfico francés Cannes, tanto McQuarrie como Cruise, fueron interrogados sobre el futuro de la franquicia, ambos mencionaron que por el momento continuarán trabajando juntos, no obstante, esto será en otros proyectos fuera del universo de "Misión Imposible".

CT