La noche de este domingo, Guadalajara fue el escenario elegido por Epica para cerrar su gira 2025 en México. La banda neerlandesa de metal sinfónico ofreció un concierto en el Teatro Estudio Cavaret con el que concluyó una serie de nueve presentaciones por el país. El tour sirvió para presentar su más reciente álbum ‘Aspiral’, lanzado en abril, y que marcó el eje del repertorio de la velada.

A pesar de la llovizna y del horario dominical, el recinto se llenó desde temprano. Afuera, los asistentes vestían camisetas negras, muchas con el nombre de Epica o de otras bandas del género. Adentro, el ambiente era de expectativa. Poco después de las 21:00 horas, las luces bajaron, los visuales comenzaron a proyectarse y el escenario se preparó para la entrada del grupo.

Mark Jansen, Isaac Delahaye, Coen Janssen, Ariën van Weesenbeek y Simone Simons tomaron sus posiciones. El primer tema fue “Cross the Divide”, que también abre el nuevo disco. Desde ese momento quedó claro que Aspiral ocuparía un lugar central en el concierto.

Después del arranque, la banda interpretó “Menace of Vanity”, del disco The Divine Conspiracy (2007), seguida de “The Last Crusade”, uno de los temas más antiguos de su carrera. La respuesta del público fue inmediata. Los asistentes corearon, grabaron con sus celulares y respondieron con saltos y gritos al ritmo de la música.

A lo largo del concierto, Epica alternó entre canciones recientes como “T.I.M.E.” y “Arcana”, y piezas más conocidas de su discografía anterior. Uno de los momentos más destacados fue “Kingdom of Heaven”, una canción de estructura extensa y compleja que permitió lucir tanto la ejecución instrumental como las voces contrastantes de Simons y Jansen.

La vocalista saludó varias veces al público en español, generando reacciones entusiastas. La conexión entre la banda y los asistentes fue constante, no solo por el repertorio, sino por una interacción sencilla y efectiva que mantuvo el ambiente dinámico.

Hacia la segunda mitad del concierto, el repertorio incluyó “Chasing the Dragon” y “Sensorium”, que prepararon el terreno para uno de los temas más esperados de la noche: “Cry for the Moon”. Esta canción, considerada uno de los mayores éxitos del grupo, provocó una reacción colectiva. El público la cantó desde el inicio, mientras en el centro del recinto se formaba un mosh pit que se mantuvo activo hasta el final del tema.

Luego de una breve pausa, la banda regresó al escenario para tocar “Fight to Survive” y “Beyond the Matrix”. Esta última generó saltos al unísono y mantuvo la intensidad hasta el final. La última canción del concierto fue “Consign to Oblivion”, que cerró con fuerza una presentación que combinó lo nuevo y lo clásico en proporciones equilibradas.

Al final, Simone Simons agradeció en español y se despidió del público. La audiencia respondió con aplausos sostenidos. La banda se retiró tras casi dos horas de concierto.

