Pese a que el funeral del cantante y músico ex One Direction, Liam Payne finalmente se realizó hace unos días, detalles en torno a su muerte y sobre todo a la investigación posterior siguen surgiendo.

Cuando Liam Payne falleció el 16 de octubre, los informes preliminares indicaron que estaba solo cuando cayó desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Argentina. Su novia, Kate Cassidy, había regresado a Miami horas antes del trágico suceso, y algunos empleados del hotel señalaron que el exmiembro de One Direction exhibía un "comportamiento errático" debido a las sustancias que había estado consumiendo.

Días después, en medio de las investigaciones sobre su repentina muerte, surgió el nombre de Rogelio 'Roger' Nores, quien había sido muy cercano a Payne en los últimos meses de vida, incluso viajando con él a Argentina desde septiembre. Posteriormente, las autoridades lo imputaron por abandono de persona, ya que, a pesar de saber sobre la recaída de Liam en sus adicciones, lo dejó solo en ese momento crítico. La autopsia de Payne reveló la presencia de múltiples drogas, incluida la cocaína rosa.

Sin embargo, un detalle podría frenar el proceso legal en su contra. Según un documento obtenido por TMZ, un juez dictaminó que los fiscales federales no tienen jurisdicción para acusar a Roger de abandono. Nores y Payne se hospedaban en hoteles diferentes.

Geoff Payne, padre de Liam, fue entrevistado por autoridades y supuestamente mencionó que en mayo de este año, Rogelio Nores se ofreció a hacerse cargo de su hijo y organizar su ingreso a rehabilitación. Geoff destacó que era crucial que Liam estuviera activo y no estuviera solo. Además, se alarmó cuando la estrella pop despidió a un guardaespaldas que le impedía consumir drogas.

Esta es la cronología

Según los informes, el día antes de su muerte, Liam pidió cuatro botellas de whisky a las 10:00 PM y repitió la solicitud a las 6:36 AM del día siguiente. A las 7:00 AM, Liam envió un mensaje a Roger diciendo: "Amigo, creo que me voy a tirar a una prosti...". A las 9:32 AM, le pidió 6 gramos, que se presume serían de cocaína.

Roger visitó el hotel CasaSur y salió a desayunar con Liam, quien continuó bebiendo whisky. A las 11:30 AM, Payne estaba con dos trabajadoras sexuales, quienes indicaron que habían tenido intimidad con él y que también les había pedido cocaína. Además, mencionaron que el cantante se enfureció cuando le pidieron que les pagara, golpeando el televisor en varias ocasiones.

A las 2:00 PM, Liam le dijo a otro empleado que necesitaba "7 gramos más para hoy". A las 3:45 PM, Roger regresó al hotel para pagar a las trabajadoras sexuales, pero a las 4:00 PM, un empleado le dijo que Liam estaba "visiblemente borracho". No obstante, Roger se fue del lugar a las 4:04 PM. Más tarde, un miembro del personal de limpieza escuchó ruidos provenientes de la habitación de Liam, quien estaba rompiendo cosas. Se intentó contactar a Roger, pero no respondió hasta las 4:25 PM, cuando le envió un mensaje preguntándole cómo estaba. Liam no contestó.

Fuentes aseguran que Roger visitó a Liam tres veces en su último día con vida, pero él insiste en que, una hora antes de la muerte de su amigo, Payne estaba en buenas condiciones.

Los fiscales que elaboraron el documento (obtenido por TMZ) son de nivel nacional, pero un juez determinó que, en caso de tratarse de un posible abandono por parte de "Roger", el caso debe ser manejado por los fiscales locales. Sin embargo, estos aún no han presentado cargos. Los fiscales nacionales intentaron apelar la decisión del juez, pero la solicitud fue rechazada.

Recientemente, se filtró un video en el que se ve a Liam siendo sostenido por tres empleados del hotel mientras lo llevaban a su habitación. Según los informes, después de regresar al vestíbulo, Liam se desplomó. Fue llevado de nuevo al tercer piso y dejado solo en su habitación. Un empleado de servicio de limpieza llamó al 911 preocupado por la situación de Payne y el riesgo de un balcón en su cuarto, se sugiere que el cantante había mencionado que planeaba escapar por su balcón.

Parecía que realmente intentaba hacerlo, ya que se colocó una gorra, una bolsa al hombro y dejó caer el bulto desde su terraza al balcón del segundo piso, justo debajo de su habitación. Actuó como si intentara descender al nivel inferior, pero al caer sufrió múltiples heridas "incompatibles con la vida".

El 20 de noviembre, familiares y amigos se despidieron de Liam en la iglesia de St. Mary the Virgin en Amersham, Inglaterra. Los miembros de One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, estuvieron presentes, así como Kate Cassidy. Pero, "Roger Nores" fue notablemente ausente. Un testigo reveló que el círculo cercano de Liam no quería que el funeral fuera un momento tenso, y que Nores no era bienvenido. Tampoco era popular en el ambiente familiar.

OB