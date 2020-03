Liam Gallagher insiste a Noel para reencuentro de Oasis

A más de diez años de su separación la banda británica Oasis podría reunirse de nueva cuenta, sólo hace falta que uno de los hermanos Gallagher acepte.

En los últimos días Liam Gallagher ha mencionado en más de una ocasión a través de sus redes sociales la idea de volver a tocar con su hermano Noel pero no por traer de vuelta los éxitos de la banda sino para beneficencia por la crisis del coronavirus (Covid-19).

"Demando una reunión de Oasis después de que todo esto haya terminado, todo el dinero irá al NHS", ha escrito Liam.

Noel todavía no responde, sin embargo, Liam ha dejado claro que el concierto sucederá con o sin su hermano aunque no sea lo mismo no tenerlo.

Sin quitar el dedo del renglón tal es la insistencia de Liam que esta mañana escribió en Twitter:

"Vamos, Noel Gallagher", publicación que miles de fans retuiteado con esperanza de volver a verlos en el escenario.

C’mon NOEL GALLAGHER — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 26, 2020

Fue en 2009 cuando los hermanos Noel y Liam protagonizaron una pelea tras bambalinas previo a una presentación misma que llevó a que se cancelara el show y al fin de la banda que creó éxitos como "Wonderwall" y "Morning glory".

Desde entonces cada miembro continuó su carrera en solitario, en el caso de Liam tuvo un proyecto algunos años con algunos de los otros miembros de Oasis entre ellos Gem Archer y Chris Sharrok.

jb