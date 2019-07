Lety López estrena canción

Que existan géneros musicales para todos los gustos es algo que celebra Lety López, la cantante y actriz tapatía que sin importar los ritmos que estén de moda, ella sigue fiel a la esencia regional que la ha catapultado como una de las voces féminas más importantes del estilo vernáculo.

Con el estreno de su más reciente canción “No me llames”, Lety López reafirma su compromiso con la música desde la trinchera mexicana al aprovechar cada oportunidad para dejar en claro su pasión por el ranchero y el mariachi, pero desde una perspectiva vanguardista que le ha valido ser considerada como una de las nuevas reinas cuando de cantar a todo pulmón se trata.

“Estoy feliz por la respuesta que la canción ha tenido, está llegando al público joven que es algo que me interesa desde que lancé esta propuesta; ha sido un trabajo con el arreglista Norberto Islas, quien me confió en el estudio de Pepe Aguilar, todo junto a Chava López, quienes fueron responsables del sonido que está plasmado en ‘No me llames’; es una balada pop con tintes de mariachi que es mi esencia desde una perspectiva muy actual”, comentó en entrevista.

La cantante considera que el respaldo que su trabajo ha tenido con el público y con máximos exponentes de la canción como la familia Aguilar y Carlos Rivera, radica en una historia de esfuerzo y no tirar la toalla ante las adversidades y puertas cerradas, pero principalmente, por defender y abogar por la mexicanidad tradicional ante cualquier tendencia global.

“Me encanta que haya muchos estilos musicales, me emociona saber que tras muchos años de espera en la música ranchera ahora nuevamente ve la luz, es un género que nunca morirá, pero ahora toma una ola importante con más jóvenes arriesgándose a hacer fusiones con el mariachi, no paramos, la unión hace la fuerza”.

Aunque el amor es una temática constante en el repertorio de Lety López, la cantante asegura estar abierta a nuevos enfoques que empoderen a la mujer desde la música con canciones que reflejan la valentía y decisión de la mujer actual para decir basta a las relaciones tóxicas y poner su amor e integridad por encima de cualquier aspecto.

“Hice un video muy sencillo y muy bonito para ‘No me llames’, me acompaña el modelo Sergio Herrera (Mister México). La canción habla de la aceptación de un amor en el que es necesario dejarlo; de amores que necesitan cerrar su ciclo aunque a veces no queremos dejarlos ir. Es un momento de empoderamiento a la mujer y me da gusto, siempre debe haber igualdad de género, pero ahora nos estamos dando más valor, nos arriesgamos a cantar canciones en las que pongamos un alto a relaciones tóxicas”.

Presencial teatral

La pasión por el teatro no termina para Lety, quien se ha consagrado como parte del elenco estelar en “Mentiras”, musical en el que da cátedra de sus cualidades interpretativas sobre la tarima al dar vida a dos de los personajes centrales: “Dulce” y “Yuri”, y que nuevamente subirán a la tarima para una celebración bastante especial.

“Vengo a México cada dos meses como artista invitada en el musical ‘Mentiras’ y el 13 de noviembre tendremos una fecha en el Auditorio Nacional para celebrar que vamos rumbo a 11 años con este montaje con gran parte de los actores que han estado en esta puesta en escena y con más músicos en vivo”, finaliza.