Leslie Grace reacciona a la cancelación de "Batgirl"

Los fans de DC Comics y las películas de súper héroes en general siguen sorprendidos por el anuncio de Warner Bros. de no lanzar "Batgirl" al cine, a pesar de que la película ya está rodada. Pero hay una persona que faltaba en pronunciarse sobre el malogrado proyecto: Leslie Grace, la estrella de la cinta.

En dos comentarios que colocó en su cuenta de Twitter, Grace habló de lo orgullosa que estaba de haber trabajado con el elenco y equipo de producción de la cinta cancelada. Tampoco se olvidó de darle las gracias a los fans de "Batgirl". Las palabras de la actriz fueron acompañadas por una ilustración de ella vistiendo el traje de la heroína.

Entrega total

Si bien ha sido difícil procesar la noticia para todo el equipo de producción, sin duda una de las que recibió más duro el golpe fue Leslie Grace, quien en sus redes sociales había mostrado la preparación física a la que se sometió para darle forma al personaje.

Leslie ya había sorprendido a Hollywood previamente con su trabajo en el musical "In the heights", y "Batgirl" sería su próximo gran proyecto. Si su largometraje anterior había mostrado que podía cantar sin problemas, el malogrado proyecto le iba a dar la oportunidad de desplegar una gran condición física y dominio del cine de acción. La intriga Además de la lamentable cancelación de una cinta que ya estaba filmada, queda la gran duda de la temática de la misma, pues abundaron los rumores de la trama y el elenco.

Además de Leslie, estaba confirmada la aparición de Michael Keaton como "Batman", J.K. Simmons como el comisionado "Gordon" y hubiera sido el debut de Brendan Fraser el pirómano villano "Firefly". La cinta, aunque ya había concluido su rodaje, todavía tendría que pasar por una profunda edición, señalaron fuentes internas a la página Collider.com.

"Supergirl", en la mira

La cancelación de "Batgirl" no sería la única mala noticia en enfrenten los fans de DC Comics, sino una más en una cascada de decepciones. Y es que otra cinta que corre riesgo de ser cancelada (aunque en este caso no ha comenzado su rodaje), es "Supergirl". La película, que tendría a la actriz Sasha Calle en el papel de la chica de acero y prima de "Superman", quedaría como un mero borrador y no avanzaría a filmación.

Se especula, sin embargo, que la actriz aparecerá con este personaje en la película de "Flash", cuyo rodaje también ha estado plagado de problemas, particularmente generados por el protagonista de la cinta, Ezra Miller. Warner Bros. se encuentra en una etapa de profunda restructuración de proyectos, luego de su fusión con el conglomerado de medios Discovery, que está revaluando cada cinta que estaba anunciada e incluso por ser estrenada.

FS