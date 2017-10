Lenny de la Rosa besa otra boca

Los proyectos no paran para Lenny de la Rosa, quien además de seguir de pie como protagonista masculino en el musical “Mentiras”, alista paralelamente el lanzamiento de su primer disco en solitario con el que pretende dar un vuelco a los ritmos latinos y urbanos.

Aunque la gira de “Mentiras” lo mantendrá ocupado, el artista cubano asegura que los buenos resultados a días de haber estrenado su primer sencillo “Besando otra boca” ya le dan pauta para planificar los conciertos que lo meterán de lleno a la industria musical, proponiéndose como una voz diferente que abarcará también temas románticos en el terreno del pop.

“Por fin pude encontrar el espacio y tiempo para hacerlo y dedicarme a la música. Yo puedo cantar desde una balada hasta algo más latino y esto me permite hacer fusiones y eso me encanta porque soy músico”, explica en entrevista Lenny al reconocer que su faceta como compositor para la cual tomó como base su aprendizaje obtenido en la Escuela Nacional de Artes de Cuba.

“Eso me permite tener una visión más clara a la hora de estar en el estudio y pedirle al productor añadir o combinar cosas. Los latinos tenemos mucha riqueza rítmica y cultural y eso se plasma, eso define mi estilo”.

Respaldado por la plataforma VEVO en YouTube, a menos de una semana de su estreno, “Besando otra boca” ya supera las 30 mil reproducciones, cifra que considera es un gran logro para un cantante emergente que está en medio de una industria altamente competitiva por la atención del público.

Llega al Galerías

Será este viernes con doble función cuando Lenny de la Rosa se instale en el Teatro Galerías con el musical “Mentiras” para dar vida a “Emmanuel Mijares”, el protagonista rompecorazones que a través de la música ochentera revive sus amores más pasionales.

“El público tiene en su ADN a estas canciones, crecieron y se enamoraron con ellas por lo que hay que enfrentarlas con mucho respeto a la original pero dándole ese toque del personaje, cuando se logra ese equilibrio resultan cosas buenas”.

Aunque Lenny de la Rosa progresivamente se consagra en otros formatos como el cine y la televisión, es en el teatro en donde encuentra la plataforma ideal para explotar sus habilidades de bailarín, cantante y actor.

“El teatro es una escuela, es la base en la que nacieron las artes dramáticas y siempre lo he enfrentado de esa manera, me ha llevado a un crecimiento. Aunque he incursionado en diferentes formatos como la televisión y el cine, el teatro sigue siendo mi base, ahora los que más trabajamos somos los que sabemos hacer teatro y saber diversificarnos”.