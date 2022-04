Lenny Kravitz: El cantante comparte su paseo por la Ciudad de México

Aunque se pensó que se trataba de un montaje, ha resultado verdadera la fotografía de Lenny Kravitz paseando por la Ciudad de México, luego de que los fans de cantante verificaron que la imagen que circula fue compartida por el mismo creador del éxito mundial “Are You Gonna Go My Way”.

Aunque se desconocen las razones de la visita de Kravitz en México, el músico se muestra en una fotografía caminando por las calles de la capital, indicando que a las 13:52 horas estaba paseando en lo que se visualiza un comercial con puestos de tacos y diversas tiendas como una joyería.

Rápidamente los fans han tratado de investigar cuál es el paradero de Lenny Kravitz, incluso, invitando al también compositor y productor a que visite otros espacios Iztapalapa, en tanto otros han bromeado con el cantante indicando que hay mejores puestos de tacos que puede visitar o incluso advirtiéndole que se cuide de la inseguridad en el país.

En su fotografía, Lenny Kravitz luce una botas de color camel, sus característicos pantalones de piel y una playera negra.

Los fans tampoco han dudado en responder al post de Lenny con memes y fotomontajes mostrando al cantante en tianguis, otros puestos de tacos, tomando el metro e incluso revisando comercios de paca de ropa o hasta en las famosas “licuachelas” de Tepito.

MF