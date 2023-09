El rap nacional está de luto tras la fatídica muerte del músico sonorense de 31 años, Lefty SM, la cual ocurrió la noche del domingo según los datos emitidos por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Juan Carlos Sauceda, originario de San Luis Río Colorado, residía en la colonia La Cima en el municipio de Zapopan donde fue emboscado en su casa por sujetos armados, quienes le dispararon un par de ocasiones y luego de ser trasladado a un hospital privado, falleció.

Según compartió la Fiscalía, los hechos ocurrieron cerca de las 22:50 horas del domingo 2 de septiembre. El músico estaba en su domicilio con su pareja sentimental. “Al parecer ingresaron tres sujetos que sin mediar palabra alguna por la fuerza tomaron al ofendido para tratar de sacarlo de la vivienda, sin embargo, al no conseguirlo le realizaron detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse a la huida”, se resalta en el comunicado emitido.

Sus amigos y compañeros de gremio se han manifestado para ofrecer sus condolencias.

MC Davoo: “En verdad no puedo creer esta mie... Ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto. El p… mundo está de la mie… Cómo es posible que pase esto. No puedo creerlo”.

"No lo puedo creer carnal hace apenas unas horas estábamos disfrutando de la vida Dios te tenga en su Santa gloria y siempre serás recordado por la gran persona que fuiste, vuela alto carnal te quiero un chingo y se que algún día volveremos a vernos".

Santa Fe Klan: “No puede ser carnal. Díganme que es mentira”.

Cañaveral: “La Familia Cañaveral lamenta la pronta partida de nuestro compañero y amigo Lefty SM. Tu música y esencia seguirán con nosotros a través de los años. Mandamos nuestras condolencias, cariño y apoyo a toda su familia. Descansa en paz, compa Lefty”.

Yubeili: “Que en paz descanse @leftysm_ no compartimos tanto juntos pero me dolió mucho enterarme de la noticia, sobre todo después de haber estado en temas y tarimas juntos, siempre me trataste con respeto y buena vibra y te lo agradezco mucho… Dios le dé mucha fuerza a su familia! Duele ver a alguien que trabajó tanto para lograr su sueño en el pico de su carrera partir así! Tu música será eterna, Méxicoestá de luto! Que en paz descanses”.

Gera MX: “Descansa en Paz carnalito, que tu camino sea bendecido y tu música suene eternamente, siempre respete tu rap y hambre de subir hasta la cima, fuiste un gran colega en la música y una gran persona en todo aspecto, descansa soldado”.

