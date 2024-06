Laura Vignatti, reconocida actriz, ha tomado una decisión contundente en su lucha por la justicia. Utilizando sus redes sociales, ha publicado una fotografía de Salvador “N”, su expareja y presunto agresor, en medio del proceso legal que ha iniciado por abuso físico y emocional. Vignatti ha denunciado que las autoridades están protegiendo a su agresor, lo que la llevó a exponerlo públicamente.

Hace algunos meses, Laura Vignatti reveló que fue secuestrada por Salvador “N” durante su relación. Según relata, su expareja le impidió continuar con su carrera, sometiéndola a diversos tipos de abuso, lo que la obligó a dejar su participación en la telenovela "Mi secreto".

“Para los que no saben, esta persona me violentó de manera física, brutalmente, psicoemocionalmente y de muchas más. Al punto de casi matarme. Y la jueza María Cristina Torres Sánchez lo está protegiendo. Apoyemos en la manera que podamos. Si no lo hacemos jamás cambiaremos este sistema jodido que nos está aplastando a todas”, escribió Vignatti junto a la fotografía de su presunto agresor.

INSTAGRAM/lauravignatti

La denuncia de Vignatti no se limitó a las redes sociales, sino que también procedió legalmente. No obstante, la actriz afirma que Salvador “N” está siendo protegido por las autoridades, señalando específicamente a la jueza de control, María Cristina Torres Sánchez. “Si no lo hacemos jamás cambiaremos este sistema jodido”, expresó Laura en un acto de desesperación y valentía.

En su búsqueda desesperada por justicia y con la intención de prevenir a otras mujeres, Vignatti decidió revelar la identidad de Salvador “N”. Hizo un llamado a sus seguidores para que compartan la imagen y así alerten a posibles víctimas. La actriz subrayó que nunca hubiera querido utilizar sus plataformas para este doloroso tema, pero la inacción de las autoridades no le dejó otra alternativa.

Laura Vignatti, protagonista de "Mi marido tiene familia", se ha convertido en una figura prominente en la lucha contra la violencia de género. A través de su dolorosa experiencia, ha puesto de manifiesto la desesperación de muchas mujeres que enfrentan un sistema judicial que frecuentemente no les ofrece el apoyo necesario.

