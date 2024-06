La noche de este domingo se convirtió en un momento triste para los fans de Masterchef Celebrity, pues, Harold Azuara, uno de los participantes más queridos del reality fue eliminado por la competencia, dejando en la justa a Jawy, Litzy, Rossana Nájera, Rey Grupero, Ferka y Ernesto Cázares.

No obstante, los fans no se encuentran conformes con los resultados que se dieron ayer, y no sólo por la eliminación de Harold, sino porque consideran injusto que Ferka y Jawy hayan avanzado a la siguiente ronda, pues, de acuerdo con lo observado por algunos usuarios, ambos han sido ‘beneficiados’ por el panel de jueces conformado por Zahie Téllez, Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera, a quienes han tildado de ‘tibios’.

¡Fue una despedida muy triste! ���� GRACIAS por sacarnos tantas sonrisas, harás mucha falta. #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/5T0OJZd3q3— MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) June 24, 2024

Los internautas no han dudado en expresar su molestia a través de redes sociales, especialmente contra Ferka y los jueces, pues, aseguran, que la decisión en realidad se basa solamente en los jueces y no en el público.

Algunos de los comentarios que más destacan son:

"La temporada ha sido una verdadera��solo lo veíamos por @haroldazuara pero @zahietellez hipócrita hizo su labor y le metió debidamente el pie próximo domingo voy a @NetflixLAT no más favoritismo a la trompa d chancla @Ferka y a la chismosa @jawymendez_ perdio master chef sacandolo"

“Oficialmente mañana no se trabaja, México entero está de luto por la salida se tan magnífico ser en la cocina de Master Chef. @haroldazuara, México está de luto, México esta contigo ��❤️��#MasterChefCelebrity #Haroldo #Ferka”.

Por otro lado, los rumores en internet apuntan a que el ganador del reality sería Rossana Nájera , quien sería finalista junto a Jawy y Ferka.