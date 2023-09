Encender velas y aromaterapia de calabazas dulces, hacer un ritual por día, primero corta maldad, la segunda semana abre caminos, la tercera amor... Y armoniza tu casa estos últimos tres meses de un tiempo complicado, pero se acerca la paz, la abundancia y la felicidad. Pide tus rituales especiales hasta la puerta de tu casa al 3317925516, comparte tus bendiciones y milagros. Éxitos en todo, milagros y prosperidad para mí y para todos los que amamos.

ARIES

Mi querido Aries, al ser un signo de fuego, los arianos suelen ser ardientes y enamoradizos. Cuando se enamoran de alguien, le ofrecen lo mejor de sí mismos y siempre dejan queriendo más a su pareja. Son románticos y harían cualquier cosa por la persona que aman, eres compatible con Piscis. No hay nada que hacer, sin embargo, con Cáncer puedes vivir una pasión impecable. Con Escorpión puedes pensar en algo más estable y duradero, y te llevarás genial con Libra.

Color: Amarillo

Amarillo Número: 08

08 Palabra: Pasión

TAURO

Suelen guiarse más por lo físico, así que si hay química física entre un Tauro y alguien más, es seguro que se enamoran perdidamente y muy rápido. Son muy sensuales y adoran el contacto físico. Aunque cuando se establecen con una pareja, adoran la vida hogareña y la tranquilidad de una tarde. Acuario es tu pareja ideal, se complementa a la perfección. Pero con Piscis hay una repulsión natural, son opuestos en carácter. Con Escorpión puedes realizar todas tus fantasías sexuales.

Color: Naranja

Naranja Número: 32

32 Palabra: Visual

GÉMINIS

Adoran comunicarse, por lo tanto, tener una buena conversación será la forma de conquista que resulte más efectiva. Buscan personas inteligentes y creativas y a veces les cuesta creer en el amor. Sin embargo, cuando se enamoran son capaces de todo y resultan ser demasiado románticos con la pareja. La pareja ideal de este signo es Sagitario, ambos signos están bajo la regencia de Mercurio, lo que facilita la comunicación entre ambos. Si hay un incompatible para Géminis es Capricornio.

Color: Turquesa

Turquesa Número: 16

16 Palabra: Confianza

CÁNCER

Se enamoran perdidamente de esa persona, aunque siempre piensan en cada movimiento que harán. Buscan una pareja que les dé todo el amor que se merecen y tengan los pies bien puestos en la tierra.

Pareja ideal, Piscis. Con este signo fluirá el romanticismo. Pareja imposible con Acuario, ojo porque el desacuerdo será continuo. Quieres pasión, lo vas a encontrar con Aries, aunque si lo que buscas es estabilidad, será Libra el signo adecuado. Tauro siempre te comprenderá.

Color: Café

Café Número: 23

23 Palabra: Estabilidad

LEO

Su magnetismo les permite no tener problemas en encontrar una pareja. Confían en sí mismos y suelen ser amables, se enamoran profundamente y se comprometen con quien aman, aunque suelen ser un poco celosos y territoriales.

La pareja perfecta la encontrarás en Leo. Es tu pareja natural, pero también tienes un signo incompatible por completo, Capricornio. No hay nada que hacer, Capricornio no es expresivo, se guarda los rencores y explotarán en tu cara.

Color: Verde

Verde Número: 03

03 Palabra: Compromiso

VIRGO

Le tienen miedo a la vulnerabilidad y a que les rompan el corazón, sin embargo, sienten el amor con cada fibra de su ser. No se comunican demasiado cuando sienten algo, por lo que suelen verse un poco fríos en ocasiones, aunque cuando se enamoran de verdad mantienen una relación duradera y estable. Si eres de este signo, Géminis es una compañía ideal para ti. Nunca pararán de charlar y comunicarse. Jamás Libra, es tu opuesto. Con Piscis tendrás una atracción sexual y explosiva.

Color: Rosa

Rosa Número: 21

21 Palabra: Decisión

LIBRA

Casi nunca se comprometen, de hecho, hacen esperar mucho a su pareja antes de hacerlo, pero cuando se enamoran de verdad, esperan que la persona que aman los trate con respeto y tal como se merecen. Les gustan las relaciones armoniosas y pacíficas en donde puedan comunicarse de manera adecuada, no les gusta pelear. Tu pareja ideal es Escorpión y la incompatible Virgo. Acuario es tu compañero perfecto para la cama y el juego previo, y Cáncer y Aries son aliados.

Color: Morado

Morado Número: 18

18 Palabra: Optimista

ESCORPIÓN

Son uno de los signos más desconfiados del zodiaco, suelen pensar con el cuerpo antes que con el corazón, se enamoran perdidamente. Para ellos, el amor lo es todo, aunque a veces suelen ser un poco celosos y posesivos con su pareja. Dan todo de sí mismos a la persona que aman y se preocupan de siempre demostrarle lo mucho que la aman. Son románticos y apasionados, más que cualquier otro signo. Tienes un par perfecto e ideal en Libra. Sexualidad con otro Escorpión.

Color: Gris

Gris Número: 05

05 Palabra: Deseo

SAGITARIO

Para los Sagitarios, el amor es una aventura, son almas libres que rara vez temen por algo, suelen ser independientes y adoran a las personas cultas y con experiencia, no les gusta comprometerse demasiado, ni quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo. Adoran su libertad.

Perfecto con Leo, imposible con Escorpión, Acuario y Tauro.

Una revolución mágica con el magnífico Géminis y una estabilidad y solidez excelentes con Aries y Libra.

Color: Azul

Azul Número: 33

33 Palabra: Libertad

CAPRICORNIO

No les gustan las relaciones que no les ofrecen durabilidad, no se involucran con alguien que saben que no se compromete. Se toman en serio la vida y adoran la vida familiar, por lo que esperan tener una relación estable y feliz, no sólo buscan amor real, sino también un compañero de vida. Se llevan estupendamente con Capricornio. Si este es tu signo, no hay nadie mejor para entender tus miedos que otro igual que tú. Por la misma razón, no te conviene una persona Leo, no habría un entendimiento fluido.

Color: Rojo

Rojo Número: 10

10 Palabra: Respeto

ACUARIO

Tienen un gran corazón, son entregados y dan lo mejor de sí mismos a su pareja. Son uno de los mejores amantes del zodiaco, son apasionados e increíblemente románticos, esperan a la persona indicada que les dé un amor real, y jamás lo dejan ir cuando lo encuentran.

Acuario y Tauro hacen un tándem ideal. Son opuestos naturalmente, pero se complementan muy bien. La relación imposible la tienes con Cáncer. Con Leo puedes tener una relación intensa sexualmente.

Color: Negro

Negro Número: 11

11 Palabra: Entusiasta

PISCIS

Son dulces románticos, le temen a un corazón roto, pero no tienen miedo de enamorarse, suelen desanimarse cuando discuten con su pareja.La pareja ideal de Piscis es Cáncer, son los signos más proclives a tener un matrimonio duradero y exitoso. Con Aries, ni lo intentes, nunca llegarías a una buena relación. Las fantasías emocionales puedes tenerlas y disfrutarlas, con Virgo que es un signo creativo en la cama. Acuario y otro Piscis son los signos más afines para una relación práctica y tranquila.

Color: Azul marino

Azul marino Número: 19

19 Palabra: Ser

¿Quieres saber más sobre el mes más importante de este año? Twitter e Instagram: @soylaurarivas.