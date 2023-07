Con el Sol en el signo de Leo, Venus retrogrado hasta septiembre 3, es muy importante mantenernos en alerta y en silencio pacífico. Este es un cumpleaños maravilloso y colmado de nuevas y buenas noticias para los del signo de Leo, un signo que, si bien es fuego interno, había estado en silencio y meditación. No sucumbas a la menor provocación y no admitas lecciones de vida de quien no ha hecho nada con la suya.

ARIES

Eres un excelente buscador, sobre todo de los pequeños detalles, no deseches ninguna señal y sigue tu voz interna. Los nuevos proyectos se siembran aún este año, pues cosechas pronto y en abundancia. Regresa a tu centro espiritual, meditar, elevar plegarias y sonreír harán que tu frecuencia esté en una vibración importante para todo lo que habías pospuesto. Cuida tu salud mental, física y espiritual. Regálate un momento contigo. Lo que ocurre rápido, rápido se va. Estás trabajando duro.

Color: Lavanda

Lavanda Palabra clave: Acertivo

Acertivo Número: 22

TAURO

Los pocos momentos en los que realmente regresas son confusos. Ni miedo y menos temor. No otorgues demasiada confianza ni mucho menos valor a las cosas, trabaja arduamente por un cambio real dentro de todos los aspectos de tu vida. Parece que nada te importará. En estos días vivirás muchas experiencias desconocidas aún para ti. Sólo recuerda lo más importante y lo bueno del pasado, y olvida lo que ya no te sirve para vivir en el presente. Un día a la vez, escucha tu corazón y aprende de agradecimiento y generosidad. No firmes documentos esta semana.

Color: Verde

Verde Palabra: Observa

Observa Número: 6

GÉMINIS

En algunos momentos sentirás que todo está bien, sin embargo, no siempre tienes la razón y sólo te das excusas. Ser la víctima delante de otros ya no funciona, pues de lo que tanto te quejabas no es de otros, por el contrario, es de tu enorme irresponsabilidad y el tratar de justificar lo según para los tuyos es importante. Prefieres una cadena segura y no tomar decisiones, que simplemente aceptar que si logras poner un orden en tu vida, las cosas cambian. Sigues en tu zona de confort, y eso a nadie le interesa. Da la cara o perderás eso que ya no tienes... carisma.

Color: Gris

Gris Palabra: Justicia

Justicia Número: 66

CÁNCER

No puedes seguir adelante pretendiendo que no pasa nada. La verdad siempre saldrá. Y en ningún momento te valoraron ni te dieron la oportunidad de sentirte bien. Así que aquí y en el ahora haz lo justo y aprende a decir no. Tu crecimiento depende de olvidar los agravios y el principio de vacío. Haz espacio para un nuevo día, un gran amor, un buen trabajo y tu salud será otro factor más para recuperar esa persona que realmente eres. No te abandones. Busca ayuda y saca lo que te hace daño.

Color: Blanco

Blanco Número: 8

8 Palabra: Nutrirse

LEO

Esta vuelta al Sol, el astro rey, está llena de lecciones. Una parte de tu ser comienza a crecer de manera importante y lo demás está fluyendo de a poco. Busca tu verdadera misión, transforma tus sueños en metas y logra ser independiente. Recibirás noticias inesperadas con respecto a la pareja, tienes muchos amigos, sin embargo, pocos valen la pena. Valora mucho a quien le permites la cercanía en tu vida y a quien le debes, reconoce que la ley Universal es para todos. Nada es seguro.

Color: Negro

Negro Número: 77

77 Palabra: Cómplice

VIRGO

Aunque todo pareciera estar en orden y en las, cada vez estás más nervioso y cerca de tener que regresar lo mucho que te olvidaste de los que siempre estuvieron contigo. Ahora mismo la madeja comienza a enredarse y no sales tan fácil. No se trata de palabras vacías. Se trata de acciones acumuladas y en el supuesto no ponerte contra la pared, ya estás en el suelo. A muchos de los que te traicionan o te niegan su apoyo, también en su momento les diste la espalda. Enfócate en tu salud, las cosas pasarán porque no puedes evitarlo.

Color: Amarillo

Amarillo Número: 13

13 Palabra: Veracidad

LIBRA

Eres un ser de luz muy cooperativo, amigable y realmente equilibrado. Y aunque muchos traten de sacarte de tu centro, eso no sucederá jamás. Dentro de ti estás a salvo con tus recuerdos. Retoma tu poder. Tienes que enseñarles la lección de su vida. No puede nadie lastimarte a tal grado y tú... No debes permitirlo. Siempre has sido un gran socio, cuida tu esfuerzo de toda la vida, puesto que nadie lo hará por ti y lo sabes. Eres un hermoso ser humano y mereces todo el respeto. Recuerda, fuiste rebelde.

Color: Azul

Azul Número: 18

18 Palabra: Sabiduría

ESCORPIÓN

Demasiado poder en manos de un tirano es peligroso. La maldad se devora a sí misma, así que las dulces acciones de esta semana y llegar a acuerdos económicos y espirituales podrían aún salvarte de ser exhibido de una manera muy buena. Considera que así como juzgas serás juzgado, y lo que más odias en los demás existe en ti. Tu miedo más grande se materializa. El encierro, la poca comunicación y tu lenguaje corporal no hablan de ti, hablan de quién te ordena y de una venganza que no es tuya.

Color: Marfil

Marfil Número: 4

4 Palabra: Mentira

SAGITARIO

Tienes el coraje, las agallas y el talento para salir adelante. No te preocupes tanto y relájate. Mientras los demás buscan cómo hacer muchas cosas a la vez, tú estás entrenando, creciendo y por primera vez en tu vida viendo por ti. No dejes volar la imaginación, sigue recuperando lo que por derecho divino te corresponde. Cuando perdiste todo, también perdiste el miedo. Expansión y crecimiento en todos los ámbitos son lo que más vas a disfrutar. Por fin estás celebrando la vida. Ya no hay nada ni nadie que te detenga. Haces muy bien en no confiar en nadie.

Color: Blanco

Blanco Número: 9

9 Palabra: Magia

CAPRICORNIO

Esta es una semana de camino largo pero muy provechoso, termina siempre lo que dejas a la mitad, no te permitas claudicar y no te doblegues ante nadie. Mejoras en todos los aspectos y aunque la terquedad sea algo con lo que debes lidiar no te permitas excesos. Trabaja mucho con tu inteligencia emocional y la confianza en los que te ofrecen cambios radicales. Trata de ser prudente con familiares y parejas. Puedes terminar algo que aún podrías salvar. La salud es un tema a valorar, sobre todo por ti y los que amas.

Color: Negro

Negro Número: 12

12 Palabra: Constancia

ACUARIO

Trata de medir tus palabras, pues con ellas puedes lastimar y en consecuencia llegan los problemas de enojos, sobre todo ten prudencia con las personas que te quieren. Estás por conseguir el trabajo que tanto anhelas, invócalo para que sí te llegue, pero recuerda, no hables de más, no comuniques tus planes para que no los cargues de energías negativas. Gracias a tu signo, eres muy inteligente y carismático, eso ayuda a que obtengas éxito en la mayoría de lo que te propongas, pero no debes caer en la arrogancia ni la soberbia.

Color: Azul

Azul Número: 20

20 Palabra: Firmeza

PISCIS

Las señales son muchas, los cambios son enormes y estás haciéndolo muy bien. Tu crecimiento depende mucho de la constancia en tus tareas diarias y las metas que alcanzas. El camino lo está poniendo el Universo, que cuando te esfuerzas ve lo que logras y así se facilitan las cosas. Arregla todo lo pendiente. No dejes puertas cerradas, pero no confíes en nadie del pasado. Recuerda que tu presente es hermoso, pues cada logro es tuyo. Sigue los consejos de las personas con más experiencia. Felicidades por tantos logros y por ese nuevo amor.

Color: Plateado

Plateado Número: 88

88 Palabra: Excelente

