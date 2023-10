Eclipse con resultados diversos y en algunos aspectos no favorables para los signos más débiles. Los Astros y El Universo están cambiando todo debido a nuestras plegarias y nuestra forma de ser responsables. Vivimos una etapa maravillosa de aprendizaje y cambio.

ARIES

Logras consolidar negocios, amores y sentimientos que estaban bloqueados. Tu trabajo espiritual te reivindica como uno de los grandes guerreros del zodiaco, las cosas en esta semana caminan de forma favorable y te sientes pleno, dichoso y agradecido con las nuevas oportunidades. Trata de ser más generoso en el amor y con los que te rodean. Acepta críticas constructivas.

Color: Negro.

Negro. Número: 3.

3. Palabra clave: Despertar.

TAURO

Los momentos del pasado vuelven a tu cabeza y algunos te causan dolor. Esto puedes usarlo para aprender de los errores y no cometerlos más. Las palmas se alinean para que mejore la salud y estés tranquilo en cuestiones laborales. Solo trata de ser más afable con los que te rodean. El amor es una excelente oportunidad para crecer y demostrar tu madurez. Vuelves a sentir ilusión por la vida. No postergues el perdón.

Color: Rojo.

Rojo. Número: 11.

11. Palabra clave: Retomar.

GÉMINIS

Estás jugando con fuego. Tus adversarios no son tontos, así que deja de inventar historias en tu cabeza. Nada de tu vida está en orden y es necesario poner un alto en las cosas para que puedas al menos recuperar la credibilidad y la dignidad. Todo el mundo sabe la verdad, menos tú. Aparentemente no escuchas, no ves nada, no tienes noción de la realidad. Los cambios serán inevitables aunque estés buscando un acercamiento.

Color: Verde.

Verde. Número: 1.

1. Palabra clave: Verdadero.

CÁNCER

Muestra tus talentos sin temor a equivocarte, la soledad solo te trae pena y te recuerda el dolor del pasado. Debes superar y retomar tu vida sin remordimientos. Tú trataste por todos los medios de arreglar los conflictos. Finalmente, lo único que queda es tiempo al tiempo y los Astros pondrán a cada alma en su lugar. Es un gran momento para trabajar y demostrar todas tus capacidades. Estás comenzando a vivir.

Color: Gris Neutralidad.

Gris Neutralidad. Número: 12.

12. Palabra clave: Especial.

LEO

Por más que te esfuerces no puedes justificar los errores cometidos, y aunque trates de aparentar que tú estás bien e intentes sostener tu decisión a pesar de todo, la vida no perdona y te recuerda a cada minuto los desafortunados ciclos que no puedes cerrar. La verdad es transparente como el agua y aunque trates de defender las cosas a tu alrededor, será inevitable el karma generado. Deja de hacer que todo el mundo te evite.

Color: Negro.

Negro. Número: 10.

10. Palabra clave: Realidad.

VIRGO

La realidad supera a la ficción, estás parado en un terreno frágil, has estado sintiendo miedo, estás en el completo abandono, como en un cuello de botella así te sientes. Deja tus dramas y deja de ser tan fatalista. Toma una decisión de la cual ya es momento y la has pospuesto. No estás en el momento de tomar decisiones, es momento de tomarle sentido y amor a las cosas, ya es momento de buscarle un buen rumbo.

Color: Naranja.

Naranja. Número: 33.

33. Palabra clave: Realiza Cambios.

LIBRA

Los planetas que te han hecho la vida difícil estas últimas tres o cuatro semanas creando confusión en tus relaciones y tu habilidad de comunicarte con otros ya no lo harán. Puede que alguien de tu pasado regrese a atormentarse durante los próximos días, a pesar de que una vez fueron muy unidos, esto no quiere decir que lo volverán a ser. El aspecto planetario de hoy aumentará tu conciencia sobre los asuntos de salud y decidirás hacer algo para mejorar.

Color: Café.

Café. Número: 7.

7. Palabra clave: Tu propio poder.

ESCORPIÓN

Un viejo argumento que tienes con tu compañero de trabajo resurgirá en estos días. La energía astral te anima a confrontar la situación intensa que hay entre tú y un ser querido. A ti no te preocupa pensar en qué vas a decir, tú lo sueltas y a ver qué pasa.

Color: Rosa.

Rosa. Número: 31.

31. Palabra clave: Idealiza tu vida.

SAGITARIO

Esta semana tiene un flujo suave que te ayuda a dejar ir la intensidad a la cual has estado sometido. Si aún te encuentras en el trabajo, intenta tomarlo con calma y llévatelo a la ligera. Es momento de dar una muestra de tu amor para tu amorcito corazón, ya que en tu ambiente desplomas por todos lados amor.

Color: Gris.

Gris. Número: 1.

1. Palabra clave: Esperanza y Poder en mí.

CAPRICORNIO

Pasas por un momento difícil en tu carrera y tu estado de ánimo lo empeora. El que tu jefe esté encima de ti pidiéndote resultados es un gran momento para escapar un rato. Has estado muy ocupado y realmente necesitas un descanso y reconectarte con tu pareja. La mejor manera de sentirte que estás otra vez en el camino correcto (cosas que son muy importantes para ti) es momento de realizar ejercicio.

Color: Blanco.

Blanco. Número: 14.

14. Palabra clave: Constancia y Perseverancia.

ACUARIO

Lo que menos piensas que pueda pasar hoy sucederá. Cuando hagas planes a largo plazo, debes tener en mente que hay ciertas variables que tomar en cuenta. Mantente con una actitud de flexibilidad particular en los siguientes meses. Vas marcando el paso para cualquier cosa nueva o experimental, pero también puede que seas un maestro para las personas que necesitan algo de ayuda para ser libres.

Color: Azul.

Azul. Número: 26.

26. Palabra clave: Cumplimiento.

PISCIS

Empiezas con comienzos de un acontecimiento importante en tu año. El cosmos te pide que hagas un borrón y cuenta nueva. Estás en el control de tu destino. Puede que andes coqueteando de una manera tan ligera y cariñosa. De nuevo, para que generes el cambio y separes aquello. Sal a divertirte, haz algo que necesites. Estás en abundante descanso y llévate tu dieta sana a donde vayas. Desagradables enfócate en lo sano.

Color: Amarillo.

Amarillo. Número: 15.

15. Palabra Clave: Compromiso.

¿Quieres saber más sobre el mes más importante de este año? Twitter e Instagram: @soylaurarivas.