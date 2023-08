Agosto es un mes cargado de energía y dispuesto a sacar la mayor fuerza que hay en ti. Muchos movimientos astrales y dos superlunas cercanas ejercen una fuerza regida por leyes universales de amor, compasión y agradecimiento. Es muy recomendable encontrar la brújula de tu mapa astral, un instrumento maravilloso para tener claro los cambios, lugares y sentimientos que te piden internamente luchar por tus ideales, cambiar de casa, ciudad, país. ¿Dónde está tu destino y el amor? ¿Cuál es el lugar perfecto para triunfar? Ese lugar sacará a relucir todas tus mejores cualidades y te llevará al éxito y a la vida ideal.

ARIES

Es cierto que necesitas empezar un ciclo nuevo, el cuerpo te pide innovar, experimentar con todo, probar cosas nuevas, lanzarte a ver qué pasa. Y también terminar de una vez con ciertas cosas del pasado que ya no aportan nada. No es que tengas que olvidar a toda costa, es simplemente que quizás tienes que dejar de pensar en el pasado, darle tanta importancia a los recuerdos de situaciones que viviste y que no te hicieron bien.

Últimamente has tenido muchos pensamientos recurrentes un poco dramáticos y sabías que no te hacían bien. Pero qué bueno que poco a poco van desapareciendo. Les has dado otro lugar.

Color: Verde.

Verde. Número: 61.

61. Palabra clave: Oportunidad.

TAURO

Hay que vivir más y preocuparse menos por todo, por favor. Vas a recibir una señal fuerte por parte de alguien, algo que te hará sentir mucho más seguro, con más ganas de seguir adelante y sabiendo perfectamente que los pasos que estás dando sí son los correctos. Es cierto que no tienes que esperar nada de nadie, y mucho menos ahora, pero a todos nos gusta que nos demuestren que están ahí de alguna forma.

Si un tema te atormentaba, déjame decirte que se acabará por fin. Ya basta de sufrir por un futuro que no ha llegado aún. Ya basta de adelantarse a todos y cada uno de los acontecimientos. Y no, ya no hace daño.

Color: Dorado.

Dorado. Número: 90.

90. Palabra clave: Sensatez.

GÉMINIS

A pesar de todas esas crisis existenciales y personales que siempre tienes, todo empieza a estabilizarse de nuevo. Estás mucho más cerca de algunas personas a las que sentías muy lejos últimamente, y de repente, te sientes cómodo con ellas. Está claro que hay que limar algunas asperezas importantes, pero eso ahora no es un problema. Tienes la disposición para hacerlo. Es probable que te sientas muy independiente. Emocionalmente así es, pero no significa que vayas a ser o a dejar pasar carencias. Simplemente no vas a depender de nadie, ni de las acciones de otros. Nada te afectará tanto como podía afectarte en otro momento.

Color: Rojo.

Rojo. Número: 55.

55. Palabra clave: Ingratitud.

CÁNCER

Es cierto que muchas veces tiras todo por la borda, te irías de ese lugar donde no eres completamente feliz, donde no te tratan como realmente sabes que mereces. Comenzarías una vida desde cero completamente. Pero las cosas no siempre funcionan así.

Una persona muy cercana a ti necesita más cariño y apoyo de lo que crees, y puede que sea el momento de escuchar y simplemente estar ahí. Puede que te desahogues de verdad, y que también se desahoguen contigo. Recordarás ciertas cosas del pasado que te transportarán precisamente ahí, al pasado, y quizás sientas cierta nostalgia en el cuerpo.

Color: Azul Marino.

Azul Marino. Número: 73.

73. Palabra clave: Tenacidad.

LEO

Andas con una energía súper especial, con un brillo único. Y se nota, se siente. Tu fuego interno ha comenzado a avivarse rápidamente. Es verdad que estabas pasando por un momento un poco crítico. Un evento que ha sucedido o está a punto de suceder te está creando más estrés del que en el fondo quisieras, pero ahora, aún con estrés, iluminas allá donde vas.

Las cosas empiezan a colocarse a tu favor y te das cuenta de quién sí y quién no. En las buenas todo el mundo está contigo, en las malas ya es otra historia. Pero está bien pasar por momentos críticos, aunque sólo sea para darte cuenta de quién merece la pena.

Color: Blanco.

Blanco. Número: 46.

46. Palabra clave: Paciencia.

VIRGO

Todo ha cambiado de golpe, tu estilo de vida, tu forma de ver las cosas, incluso puede que haya habido un cambio mucho más drástico e importante. Disfruta lo que está por venir porque aún queda mucho. La etapa que vas a vivir es bastante interesante. Has dejado atrás ciertas situaciones y personas que, aunque no siempre te hacían daño, dejaron de aportarte hace mucho.

En este periodo de tu vida, controla los enojos, sabes que no sirven de nada, y menos a ti. A ti los enfados te inquietan, aunque no lo parezca. Estar enojado con el mundo o en un mal estado de ánimo no te gusta en absoluto.

Color: Morado.

Morado. Número: 19.

19. Palabra clave: Poder.

LIBRA

Realmente estás pensativo, quizás con un choque bastante fuerte de realidad (por eso de volver a algunas rutinas), pero a la vez con ganas de más. Eres imparable y, además, hay una motivación dentro de ti muy fuerte. Necesitas hacer cosas nuevas todo el tiempo, y tienes una sensación fuerte de querer demostrar a alguien todo lo que vales. No hace falta, como dice el dicho: trabaja en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido. Estás destinado a triunfar, a crecer, a avanzar, y eso es precisamente lo que te propondrás. Subir de escalón. Como sea, sientes una gran necesidad de realizarte. Puede que tengas que cambiar algunos hábitos.

Color: Amarillo.

Amarillo. Número: 37.

37. Palabra clave: Razonamiento.

ESCORPIÓN

Es probable que te sientas más exaltado de lo normal. Estás perdiendo la paciencia en muchos aspectos y no aguantas ni pasas por alto ni una. Eres una persona muy fuerte, pero lo cierto es que a menudo das muchísimo más de ti al resto de lo que deberías. Pero eso también se va a acabar. Cambiarás algunos de tus hábitos porque no vas a sucumbir. Tienes que centrarte en llevarlos a cabo y no decaer. Necesitas disciplina, orden, solo así es como las cosas en tu vida terminan funcionando.

Es verdad, además en cuadratura con Marte hace que tengas reacciones muy volátiles, quizás un tanto agresivas en ocasiones.

Color: Violeta.

Violeta. Número: 28.

28. Palabra clave: Paciencia.

SAGITARIO

Todo tiene un final, nada dura eternamente, ni siquiera lo peor. Y tú lo sabes más que nadie.

Últimamente hay algo que te preocupa, bueno, en realidad, siempre hay cosas que te preocupan mucho, pero al final siempre sacas una sonrisa y sigues adelante con todo. Puede que estés más angustiado por algo que no puedes controlar, pero relájate. Algunas de las cosas que no se pueden controlar puedes cambiarlas.

Hay cambios que deben suceder. Las otras cosas funcionan. Quizás sientas que te estás agobiando mucho por ciertas personas, que al final no valen la pena. Todo va demasiado rápido, tienes muchas cosas que hacer.

Color: Lavanda.

Lavanda. Número: 52.

52. Palabra clave: Resiliencia.

CAPRICORNIO

Vas a tener que cuidar un poco tu dinero y tus finanzas. No es que estés gastando como si no hubiera un mañana (quizás algunos sí), pero es verdad que podrías invertirlo mejor. O al menos, tratar de ahorrar un poco. Se avecinan tiempos un poco confusos y es bueno que en tu cuenta corriente haya liquidez. Por lo que pueda pasar…

Analiza un poco cuál es tu situación ahora mismo en materia económica, hasta dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir. Quizás el problema de tu futuro ahora sea que no tienes un futuro organizado como tal. No tienes establecido tu plan. Y eso al final hace que todo se tambalee.

Color: Anaranjado.

Anaranjado. Número: 46.

46. Palabra clave: Oportunidad.

ACUARIO

Cuántos sentimientos encontrados, cuántos recuerdos, cuántas sensaciones has estado viviendo en estos días… Y las que te quedan. Lo tienes claro, hay que pagar por lo malo para que lo bueno venga, y de alguna manera te lo está mostrando. Has abierto los ojos, la venda se ha caído y por fin empiezas a entender los porqués de muchas cosas, de ciertas reacciones, de ciertos comportamientos…

Eres una persona poco transparente y si alguna vez pecas de no decir lo que sientes o de callarte cosas, posiblemente sea porque esperas y quieres herir a los demás. Pero siempre has preferido hablarlo todo.

Color: Gris.

Gris. Número: 4.

4. Palabra clave: Respeto.

PISCIS

Es verdad que tienes una preocupación que quizás te está dando vueltas en la cabeza, pero tranquiliza tu mente, ya que vas a darle una vuelta a todo y terminarás con ella. No puede robarte tanto tiempo.

Hay muchas cosas que hacer y no puedes estar pendiente todo el tiempo de los demás, de sus dudas, de sus cambios de opinión constantes, de que hoy quieran una cosa y mañana otra… Tienes que empezar a velar por ti mismo y recuerda que ahora no te dejarás llevar por nada ni por nadie, solo por lo que sientas y creas que es correcto. Elimina de tu cabeza todos los malos pensamientos que aparecen constantemente.

Color: Azul.

Azul. Número: 119.

119. Palabra clave: Triunfo.

¿Quieres saber más sobre el mes más importante de este año? Twitter e Instagram: @soylaurarivas.