Luna del Ciervo o de las Bendiciones, entrando a las 7:39 am. En las antiguas tribus del norte, se consideraba a esta luna muy importante y se le concedían poderes de crecimiento, cambio y transformación. A los ciervos les crece la cornamenta, lo cual habla de buenas oportunidades para jóvenes y personas con negocios que logran el éxito de manera exitosa. Es un buen periodo para analizar compras de propiedades que traerán grandes ganancias en poco tiempo. ¡Todo crece! La naturaleza es sabia y el agua llega y limpia lo negativo. Hay oportunidad de sentirte poderoso y ser tú mismo. Los próximos tres meses serán bendecidos con nuevos comienzos.

ARIES

Es momento de tomar el mando de tu vida. Deja el pasado, vive el presente y enfócate en las muchas cualidades que se te han otorgado. Cuida la salud del cuerpo realizando una desintoxicación y la del espíritu, ocupándote de tus propios asuntos y dejando de lado las situaciones ajenas.

TAURO

Observa con detalle las cosas que cambian y las personas que te rodean. Confía menos y sigue tu instinto. Elevar tu frecuencia es muy importante para un futuro que pinta maravilloso. Puede existir la posibilidad de una reconciliación y llegar a acuerdos económicos. El dinero ya no será un problema.

GÉMINIS

En esta etapa errática de tu vida, estás yendo en contra de tus preceptos e incluso de ti mismo. Es mejor que enfrentes las consecuencias ahora antes de que la vida te alcance. Para bien de muchos, verán tu verdadera cara y podrías perder más de lo que imaginas. La recomendación es crecer y madurar.

CÁNCER

La Luna te trae bendiciones especiales, ya que siendo tu regente, está muy cerca de que obtengas grandes oportunidades y pongas cada cosa y cada persona en su lugar. Controla tus impulsos, pero ha llegado el momento de tomar las riendas y darte la oportunidad de sentirte poderoso, libre, valioso y feliz.

LEO

Puedes estar en un momento muy bonito de tu vida, sin embargo, comienzas el mes de julio con muchas preguntas. Libérate de tantas dudas y sobre todo de la falta de certeza que muchas personas que te rodean ponen en ti. No permitas que nadie influya en tu carácter, tus decisiones y tus nuevos comienzos.

VIRGO

Todo llega y pasa, los momentos que no se valoraron ya quedaron atrás. Estás en una zona de confort y te rodeas de personas que drenan tu energía y tu bolsillo. El dinero y el amor vibran en la misma frecuencia, pero no son eternos. Así que muévete, deja de endeudarte y no hagas caso omiso a los consejos.

LIBRA

Decir y hacer son cosas diferentes, el equilibrio se rompió. No te escondas detrás de terceras personas para reaccionar y resolver las injusticias que estás viviendo. En tu persona, tus cosas y tu salud, debes decidir aquí y ahora. No hay segundas oportunidades. Sólo un día a la vez.

ESCORPIÓN

Los mejores momentos de la vida son cuando realmente tienes uno. En esta luna, deberías estudiar y contemplar tu obra, puesto que pronto pagarás por los errores cometidos. Asuntos legales comienzan a salir a la luz y aunque posiblemente puedas llegar a acuerdos, piensa si realmente tienes razón para pedir una oportunidad.

SAGITARIO

Durante mucho tiempo has estado buscando cómo justificar los malos momentos, las heridas, las cosas que te lastiman aunque no lo reconozcas. Tienes que cruzar la puerta abierta para ti, y los demás pueden esperar. Cuídate mucho de los falsos, tu buen corazón está en riesgo físico.

CAPRICORNIO

No sueñes con ser diligente con nadie, excepto cuando se trata de ti mismo. Transforma las quejas en soluciones y la hipocondría en salud mental. Deja el pasado y piensa en el presente. Al soltar los viejos patrones, abrirás los ojos y no repetirás el mismo círculo vicioso en el amor, las malas inversiones y tu difícil forma de actuar.

ACUARIO

Ahora te encuentras en una situación de riesgo, y la presión que sientes son culpas que son tan grandes que ya no puedes con ellas. El exceso de trabajo y los odios y rencores acumulados amenazan tu salud física y espiritual. Llegan noticias inesperadas y tus miedos por fin tienen fundamento.

PISCIS

Enfócate en crear y creer que eres un ser divino, favorecido en todo momento por el Universo y todos los dioses en cualquiera que sea su faz. La nostalgia es pasado y el exceso de pasado es ansiedad. Sigue tu intuición, ya que siempre aciertas. Los buenos tiempos económicos y espirituales son más grandes y fuertes.

