Laura Flores confiesa que sufrió un microinfarto cerebral

La actriz Laura Flores, conocida por sus actuaciones en proyectos como "Vuelve a mí" y "El combate", compartió en sus redes sociales una noticia sorprendente: sufrió un microinfarto cerebral.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, titulado "Consejo importante", detalló que durante los últimos años se sometió a tratamientos de escleroterapia para eliminar venas varicosas en las piernas mediante inyecciones. Siempre transparente cuando habla de los procedimientos estéticos a los que se somete, la famosa aseguró que recurrió a una dermatóloga para llevar a cabo estos tratamientos.

"Yo me lo estaba haciendo cada seis meses. Bueno, pues la semana previa a Semana Santa, luego de que por la mañana me fui a hacer la escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral", confesó Flores.

Según su narración, mientras estaba viendo la televisión junto a su hermana un martes por la noche, comenzó a experimentar una sensación de parálisis en su brazo derecho y en parte de su cara, lo que le impedía articular palabras. "Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez", reveló.

Afortunadamente, los síntomas duraron menos de un minuto y logró llamar a un médico, quien la estabilizó antes de movilizarla a un hospital en Estados Unidos. Tras dos días de hospitalización y diversos estudios, Flores recibió el diagnóstico de microinfarto cerebral, que dejó una pequeña cicatriz en su cerebro. "Estoy viva de milagro", añadió.

En medio de la filmación de su nueva producción, “Tu vida es mi vida”, Laura Flores aprovechó para advertir a quienes estén considerando someterse a tratamientos similares, recomendando acudir primero a un angiólogo para evaluar su salud vascular y la predisposición a formar coágulos. "No importa que las jeringuitas sean muy superficiales, te puede pasar lo que a mí, y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital", dijo.

Finalmente, manifestó su preocupación por otras personas que podrían enfrentarse a una situación similar.

Según la página oficial de "Mayo Clinic", los microinfartos cerebrales son breves obstrucciones del flujo sanguíneo en una parte del cerebro, que pueden provocar síntomas temporales parecidos a los de un accidente cerebrovascular mayor. Estos síntomas incluyen la dificultad para hablar o entender el habla, pérdida del equilibrio, visión doble, debilidad o rigidez corporal, especialmente en un lado, mareos, entre otros.

Por lo general, estos eventos son una advertencia de un riesgo mayor de sufrir un accidente cerebrovascular, especialmente en las 48 horas siguientes. Aunque pueden durar solamente unos minutos, los síntomas pueden persistir hasta 24 horas. Ya que los síntomas son similares a los de un accidente cerebrovascular mayor, se recomienda buscar atención médica inmediata en caso de experimentarlos.

