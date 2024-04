El día de ayer, 9 de abril, se llevó a cabo la audiencia de Rodolfo "N", conocido popularmente como "Fofo Márquez", tras agredir físicamente a una mujer en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

La situación provocó su detención e ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde fue puesto en disposición de la autoridad judicial. Actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el caso.

La vez que Fofo Márquez mencionó ser "intocable"

Fue medio de la plataforma de Tik Tok, que se publicó un video en el que expresa ser poderoso e intocabe.

"Yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, gano más que sus papás y pues bueno, tengo sexo mínimo tres veces a la semana, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta (...) a mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella", expresó.

Aunado a ello, el tiktoker afirmó: "Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo o sea neta, soy Dios, conmigo nadie se puede comparar, no hay ser humano más perfecto que yo, soy joven y gano más que sus papás, soy aparte poderoso, soy intocable".

Difunden video del momento exacto en el que influencer golpea a mujer en Naucalpan

A través de redes sociales se hizo público el video del momento exacto en que el tiktoker agrede a la mujer.

En la grabación se observa al youtuber golpear y tirar al piso a una mujer provocándole una herida en el rostro, para posteriormente emprender la huida en su vehículo del estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas.

Aunado a ello, en un segundo video se ve a la mujer afectada mencionar que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que venía Fofo, por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora para que reparara el daño, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar.

"Al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava que venía con él no se baja, y le comentó: 'Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy "justitos, le voy a hablar al seguro", expresó.

En un segundo videoclip, se aprecia cómo dos hombres intentaron detener al influencer, sin tener éxito, pues terminó huyendo en una camioneta.

