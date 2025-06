Ha regresado HBO Max para convertirse en tu plataforma preferida para el verano. La marca decidió volver a tomar esas históricas tres letras de la productora para arroparse con toda la carga de las producciones anteriores. Con el cambio, seguirán todos los contenidos de Discovery y variados contenidos de calidad.

En México, con el regreso del nombre original de la plataforma, se agregaran grandes cambios y estrenos, especialmente para aquellos que seguían con asiduidad el fenómeno "The Last Of Us", la cual acabó su segunda exitosa temporada. Pero no te preocupes hay mucho que ver en la espera del regreso de esta historia.

Estos son todos los estrenos de HBO Max para junio

Películas

Mountainhead 01/06/25

Infernal Affairs: Trilogía 13/06/25

Ip Man 3 18/06/25

Ip Man 4: La última batalla 18/06/25

Ip Man Legacy: Master Z 18/06/25

Elvis 22/06/25

El color púrpura 25/06/25

El Duodécimo Hombre 27/06/25

Series

Spartacus: Temporadas 1 a 4 04/06/25

Chespirito: Sin querer queriendo 05/06/25

Los 100: Temporadas 1 a 7 11/06/25

Súper Sara 13/06/25

Pati: Temporada 1 13/06/25

Pati: Temporada 2 27/06/25

La edad dorada (The Gilded Age): Temporada 3 23/06/25

Tiempo Después 25/06/25

Viudas Negras 28/06/25

Lego Dreamzzz: Temporada 3 02/06/25

Documentales

Tom Daley: La zambullida definitiva - 01/06/25

La funeraria - 02/06/25

Sobreviviendo a Ohio State - 18/06/25

Ahora o nunca: FC Monfermeil - 20/06/25

Blake Lively vs Justin Baldoni: Acusaciones en Hollywood - 23/06/25

My Mom, Jayne: Una película de Mariska Hargitay - 28/06/25

Recuerda que estos son los tres planes de suscripción a HBO Max:

Plan Básico con anuncios: $149 pesos al mes

Plan Estándar: $199 pesos al mes

Plan Platino: $249 pesos al mes

