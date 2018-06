Laura Bozzo acusa a sus contadores por problemas con el SAT

Laura Bozzo dice que sus abogados están preparando un recurso más para así aclarar su problema con el SAT, por una supuesta deuda de impuestos. Según la conductora, el problema fue ocasionado por sus contadores encargados de sus finanzas.

Aseguró que en caso de deberse algo, se pagará. Por el momento se encuentra en Perú promoviendo su libro. "Los nuevos abogados tienen una estrategia distinta, porque evidentemente yo no debo tal cantidad de dinero", comentó en entrevista.

A principios de abril, Laura Bozzo explicó que su problema con Hacienda no es por no pagar impuestos. "Los movimientos que hago en mis cuentas de banco, permitieron que hacienda interpretara que yo tuve dos ingresos, por lo que alegan una doble tributación, pero no es así", dijo.

Dado que Televisa le deposita a una cuenta en Estados Unidos y sus contadores no dieron aviso de un cambio de domicilio, es como se hizo la confusión durante la auditoria. Asesorada por sus abogados, la conductora ya está en medio de un proceso de reclamación.

LS