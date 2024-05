SHCP estima que el Fondo de Pensiones del Bienestar podría mantenerse durante una década

El titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, indicó que el fondo de pensiones para el bienestar tiene una proyección de entre ocho y 10 años de duración, con el propósito de proporcionar recursos básicos a la considerable cantidad de trabajadores que se retirarán en los próximos años bajo el sistema de Afores.

"El fondo de pensiones como está pensado, así nada más para compensar mínimos, puede durar entre 8 y 10 años con esos montos, sin que se sobrepase. No es un fondo de pensión general, es un fondo para igualar a mínimos los retirados bajo estos esquemas a partir de la reforma de 1997", dijo el funcionario.

En la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA 2024, el funcionario explicó que la creación del fondo de pensiones para el bienestar se debe a la proximidad de la primera oleada de trabajadores que se retirarán bajo el sistema de Afore, prevista para 2025. Estos trabajadores se espera que reciban pensiones bajas, por lo que se busca nivelarlas al salario mínimo establecido por el Seguro Social.

"Tomando en cuenta las condiciones para que haya retiro, para quien haya cumplido con las semanas de cotización, para que tengan todo en orden, el aumento en la demanda sobre estos activos que se van a poner a disposición de este fondo de pensiones es relativamente bajo", dijo.

Ramírez de la O evade responder sobre propuesta de mantenerse en Hacienda si gana Sheinbaum

A pregunta expresa sobre la propuesta de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a que permanezca en la Secretaría de Hacienda en caso de que gane las elecciones de junio próximo, Ramírez de la O evitó contestar sobre el tema.

"No la puedo contestar, no es apropiado para mí, excepto que es un gran honor estar en la Secretaría de Hacienda con el presidente López Obrador. Que va a ser un honor bajo cualquier escenario estar en la Secretaría de Hacienda pero no puedo responder en concreto a esa pregunta", dijo.

YC