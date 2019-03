Latin Lover se impresionó al ver Julia Roberts

Latin Lover recuerda con emoción la experiencia de haber asistido a los premios Oscar como parte del elenco de "Roma". Ver artistas como Lady Gaga y Rami Malek le fascinó, pero fue la actriz Julia Roberts la que más lo dejó impresionado.

"Fue algo maravilloso que no lo puedo explicar, estar en un gran proyecto multinominado y multipremiado y cerró con broche de oro con tres Oscar.

"Estar en ese gran Teatro Dolby donde fue la premiación y ver artistas que tú vas y pagas un boleto. Me fascinó ver a Lady Gaga a Rami (Malek), pero sin duda alguna quien más así dije: 'no lo puedo creer que esté a un metro de ella', la señora Julia Roberts.

Independientemente de que si ha hecho buenas películas o no, solamente veo en la cartelera que es ella y voy y pago un boleto entonces estar con esas grandes estrellas a un lado...", comentó.

Y aunque quiso quedarse con una imagen de la ganadora del Oscar como mejor actriz por la cinta "Erin Brockovich", no pudo sacar su celular, ya que por regla del evento se lo prohibieron, dijo.

"No les pude tomar fotos porque había una regla donde no podíamos sacar el teléfono porque en la fiesta algunos estaban disfrutándola y bebiendo", comentó.

Sin embargo, esa misma noche, Latin Lover pudo compartir, al menos con sus fans, algunos momentos que vivió en la gala, al subir a su Instagram Stories algunos videos desde su llegada al recinto de Los Ángeles, cuando ya estaba por tomar su lugar en el Teatro y hasta un saludo con Yalitza Aparicio, pero ya en la fiesta.

Por otro lado, el actor comenta que después de dos años de batallar para tener proyectos, tiempo en el que estuvo dedicado a su gimnasio, a raíz de la cinta de Alfonso Cuarón se le han vuelto a abrir las puertas y ha recibido propuestas de trabajo y realizado castings. Adelanta que una de los proyectos es en una televisora de Estados Unidos.

"Roma" también le ha dejado aprendizajes y los comparte con el público:

"Aprendí en esto que calladito salen las cosas mejor, hace dos años y medio que se hizo la película, firmamos un contrato de confidencialidad donde no podíamos hablar nada de la película", recuerda.

"Así lo respeté, pero yo quería escupir y decir que había sido dirigido por Alfonso Cuarón", dice.

El luchador no pagó ningún boleto para entrar a los Oscar, lo que sucedió fue que el público malinterpretó una publicación que hizo en sus redes sociales.

"Me dicen 'Latin vas a ir pero he estado escuchando que solamente los nominados así que mantenlo en secreto. Para la gente que te quiere y tus seguidores va a ser algo padre".

"(La gente) pensó que yo había pagado 2 mil 600 pesos para la entrada y no fue así", aclara.

Las críticas por su trabajo como el Profesor Zovek han sido mixtas pero en lo referente a su cuerpo explica:

"Muchos me han felicitado, otros han dicho 'oye, ese Latin Lover está bien gordito' pero esa oportunidad de trabajo me llegó cuando estaba enfermo, no estaba haciendo ejercicio. Ni modo de haberle dicho al profesor 'espérame un mes'", relata.

JB