Latin Grammy: Reyli Barba disfruta de su “Metamorfosis”

La producción musical más reciente de Reyli Barba, “Metamorfosis”, tiene un gran significado en la trayectoria del cantautor chiapaneco, quien previo a la celebración de la próxima edición del Grammy Latino, relata el proceso creativo y espiritual de este disco que lo nomina en la categoría de Mejor álbum vocal pop tradicional, reconocimiento que lo sitúa nuevamente en la cúspide musical.

Aunque las nominaciones en el Grammy no son nuevas para Reyli, el cantante resalta las sorpresas con las que llegó “Metamorfosis”, producción que le permitió regresar al estudio tras ocho años de ausencia ante las complicaciones personales que tuvo y que lo llevaron a un proceso de rehabilitación física, familiar y principalmente hacia su devoción musical.

“Es un álbum sanador, lleno de esperanza, es como un árbol bien plantado. Este disco lo empecé a realizar en San Cristóbal de las Casas en 2016 y desde entonces hemos caminado juntos. Es un disco que es tan artesanal y la nominación viene como una fiesta. Si está en Dios que este sea el mejor disco, definitivamente lo vamos a celebrar profundamente con quienes se dieron tiempo de escucharlo”.

El también creador de éxitos como “Desde que llegaste”, puntualiza que más allá de la diversidad de ritmos y conceptos que hay en las canciones, la propuesta lírica fue clave no sólo para tener una reconexión con el público que lo ha seguido durante décadas, también lo ha sido para abrazar a una nueva generación que se identifica con las etapas personales que Reyli plasmó en cada tema.

“Creo que la bendición de ser compositor te permite vivir en constante evolución, el hecho de no depender de nada más que de nuestras emociones me parece fabuloso. Nunca he tenido una oficina, mi oficina es mi corazón y el asistente de mi corazón es el cerebro, se ha hecho una buena alianza para seguir haciendo lo que amo que es la música”.

Reyli asegura que preocuparse por el futuro de la industria musical a raíz de la pandemia no es su principal objetivo, al considerar que su enfoque debe estar en la creación y contribuir desde su trinchera a que la música siga llegando a más espacios y público aprovechando las nuevas oportunidades que los conciertos virtuales, por ejemplo, ofrecen al momento.

“Más que analizar hacia dónde va la industria, de mi parte veo más seguir siendo la industria. El análisis es para los expertos, en mi caso yo soy un ser humano creativo. Lo que me ayuda es esa dosis de inspiración, me he vuelto hipersensible con los años, la música me sana, es mi mejor aliada”.

Con espíritu navideño

Reyli comparte que si bien en su estudio hay cientos de canciones para formar nuevos discos, en diciembre revelará un tema especial creado específicamente las celebraciones navideñas y de fin de año, melodía que está en sus últimas etapas de producción y que mostrarán una faceta particular en su trayectoria.

“Viene mucha creatividad que ya se ha registrado en el estudio, hay muchas emociones, tengo decenas de canciones esperando su momento. Ya nació una canción muy importante y bella, que es la que vamos a compartir en la época navideña y de fin de año, la podrán escuchar en las plataformas a partir del 12 de diciembre, aún seguimos afinando detalles”.

JL