Lasso coquetea al estilo “boogie”

Los ritmos no pasan de moda y las nuevas generaciones saben cómo reinventar a los sonidos clásicos que marcaron a generaciones completas y el venezolano, Lasso, se ha encargado de refrescar a uno de los conceptos más aclamados de los años 70: el “boogie”.

Con su nueva canción “Cambio de luces”, Lasso apuesta por una faceta más dinámica en la que el baile y la diversión que dan pistas de lo que será su próxima producción de estudio, en la que también ya revela parte de las sorpresas que se incluirán como su dueto con el mexicano “Saak” en este primer sencillo que ya comienza a popularizarse en redes sociales con más de 100 mil hits en plataformas digitales.

“ 'Cambio de luces' es una canción que ya tenía desde hace algunos años y quería hacerlo con un artista mexicano que conociera este género, conocí a ‘Saak’, que me parece un artista buenísimo, ya quería trabajar con él. Está canción es muy divertida, es la mezcla perfecta entre una canción bailable y el pop”.

Además del espíritu de fiesta, Lasso explora desde la música una reflexión sobre la tolerancia y la diversidad en la sociedad, visión que, bajo la dirección de Antonio Roma, queda impregnada en el video musical de “Cambio de luces”.

“Ahora con esta nueva etapa de música un poco más alegre a lo que estaba haciendo antes, planeamos una nueva gira, ya estamos en eso. El nuevo disco tendrá este tipo de canciones, con mensajes que vayan más allá de lo que dice la música, quiero apostar por mensajes que trasciendan”.

Pese a las dificultades

Lasso detalla que desde la industria musical los músicos y cantantes venezolanos no bajan la guardia para evitar que el talento de su país decaiga pese a las complicaciones sociales que a traviesan, por lo que se enorgullece de que sus compatriotas sigan exportando su talento y sean un punto de inspiración de lucha ante las dificultades de su entorno.

“Independientemente de la situación grave económica y social que se está viviendo en el país, Venezuela siempre ha sido un exportador del música tropical, aunque también está presente la salsa y el reguetón y ahora hay un despunte de artistas como Nacho y Chino, siguen en pie y eso es un gran orgullo”.

Seguro de que la música es un lenguaje capaz de hermanar a las naciones, Lasso cree que en el futuro su talento pueda unificarse en proyectos con artistas mexicanos que considera importantes para seguir conquistando a la industria sonora.

“México es uno de los países más hermosos en el que he estado, con gente amable donde hay muchos migrantes y jamás he visto un mal gesto o una palabra contra ellos, México es un lugar para todo el mundo, algo que siempre agradeceré (…) ahora empecé esta mancuerna con ‘Saak’ y hay muchos artistas que me gustan, soy muy fan de Natalia Lafourcade, Caloncho también es impresionante”.