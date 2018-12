Las predicciones de Laura Rivas para el 2019

Se aproxima el 2019 y con él la curiosidad por saber qué sucederá en el mundo de la política, los deportes y también de las celebridades. La comunicadora, vidente, astróloga y escritora tapatía, quien además es colaborada de esta casa editorial, Laura Rivas, comparte sus predicciones sobre figuras importantes de la música y la farándula, así como de los equipos de futbol de Guadalajara y cómo será el primer año de mandato del ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Este 2018 fue un año complicado a nivel mundial, también en la política y a nivel país, hubo muchas desgracias, la naturaleza cobró muchísimas facturas. Entonces, el 2019 pinta como una nueva oportunidad; 2018 es la prueba de que estamos haciendo las cosas mal, que debemos trabajar mucho la compasión, la empatía, la paz, la tranquilidad… Que debemos tratar de pegarnos a nuestra parte espiritual”, comparte Laura.

Señala que los siguientes años serán de sembrar y cosechar, “en la política y en la seguridad del Estado se van a ver muchos cambios. En la parte que le interesa a todo el mundo, nuestras Chivas y Leones Negros van a brillar bastante; incluso, el Atlas tiene despuntes maravillosos, pero finalmente las Chivas logran romper esta maldición de tanto tiempo y dan sorpresas importantes a sus aficionados”.

En cuestión de economía

Laura señala que en el terreno económico, el mundo tendrá los ojos puestos en Jalisco: “Se han adquirido muchos compromisos a nivel global, muchos empresarios tienen sus manos puestas en el turismo que nosotros tenemos. En la parte de abundancia y de prosperidad para los jaliscienses es un buen año y será de pruebas, quien pueda lograr sobresalir y hacer más de lo que se le pide, logrará los esfuerzos, la frase del año es: ‘Si crees que es mucho, todavía se puede más’. Solamente va a sobresalir quien tenga ganas de marcar un antes y un después en la vida de otros seres humanos”.

¿Qué sucederá con las celebridades?

Sobre el rumor de que Juan Gabriel vive, dice Laura que le encantaría anunciar que está vivo, pero no es así. “Ojalá pudiésemos revivir a Juan Gabriel, estaría de nuevo esa capacidad de alegría, pero (el rumor) no es cierto, esto es mentira”. Lo que sí confiesa Laura es que este 2019 habrá decesos de celebridades porque habrán cumplido su ciclo, no por causa de tragedias, sino porque es el ciclo natural de la vida.

“José José y Luis Miguel tienen muchos problemas de salud y económicos. Tenemos a muchos famosos que van a estar tocando las puertas del cielo y que van a estar a prueba, ya deben irse y necesitan dejar este plano, este año se irán famosos de forma natural, no por desgracias, simplemente porque su tiempo llegó. Tres primerísimos actores se nos van, dos hombres y una mujer, quienes han marcado la historia de México”.

También advierte que muchas celebridades tendrán que tener cuidado con sus declaraciones y sus vidas privadas. “Para los artistas internacionales será un año muy difícil; sobre todo, para Shakira, Maluma, Marc Anthony y Robbie Williams. En lo emocional, Ricky Martin tendrá una prueba con respecto a la pareja. Muchos famosos van a tomar determinaciones muy rápido. Las parejas más sólidas del espectáculo se están separando, este 2019 vamos a ver Victoria y David Beckham separados; las parejas que se consideran que son sólidas y felices, van a gritarle su verdad al mundo”.

A nivel local y nacional, se destacará mucho en el regional mexicano. “Es un año que cambia mucho la vida de Alejandra Orozco quien es una artista local, es un año que cambia la vida del Mariachi Vargas de Tecalitlán que recibirá premios internacionales. Es un año que cambia mucho para Recodo y Recoditos, los sinaloenses se van a empoderar mucho en otros ámbitos. Muchos músicos y artistas que habían sido olvidados o que pensaban que sus carreras estaban enterradas, de pronto van para arriba”.

Reconoce Laura que el año inicia muy bien en Jalisco con los shows de Rammstein en Puerto Vallarta. Los espectáculos son el 31 de diciembre del 2018 y 2 de enero del 2019. “Los alemanes ponen sus ojos en Jalisco porque aquí hay mucha energía. Rammstein empieza el año en Puerto Vallarta, Jalisco, ¿por qué? Porque en el mar se concentra toda la energía universal”.

Victoria y David Beckham ¿Divorcio en puerta?

La pareja conformada por la cantante y el futbolista podría llegar a su fin, y es que desde hace una década se rumora que las cosas no van bien en la familia Beckham a causa de las infidelidades del deportista, siendo la última una cometida con Kara Keble-White -en la foto- días antes de la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle; ante los rumores que acusaban al rubio, Victoria Beckham decidió continuar con las apariencias.

José José

La vidente anunció que el cantante vivirá un año con turbulencia económica y en cuestiones de salud; e independientemente de ello, ayer el “Príncipe de la Canción” envió a través de Twitter un mensaje para sus seguidores deseándoles un próspero Año Nuevo y dijo que espera “reaparecer” en 2019.

“A mi gran familia, el público, un abrazo de Navidad con todo cariño, espero reaparecer el año venidero. Que el Año Nuevo les traiga lo mejor del mundo en salud y alegría. Que Dios los bendiga a todos”, escribió en el tuit.

Alejandra Orozco

La cantante tapatía vivirá un 2019 lleno de grandes momentos, todo gracias a su esfuerzo y constancia en el medio, claro, sin olvidar su tremendo talento.

Lo que viene para AMLO

Subraya Laura que en el primer año de López Obrador no se puede exigir resultados, “porque si en los últimos 400 años no hemos visto ningún resultado, no tenemos derecho a exigir que alguien cambie nuestra realidad en un año, si nosotros mismos no somos capaces de cambiar nuestra realidad. Entonces, tenemos que darle la oportunidad, este es un año de tolerancia. A mí 2019 no me preocupa, me preocupa 2020 porque da como numerología ‘4’ y cuando esto ha sucedido hay guerras mundiales, hay grandes profetas y videntes que hemos prevenido al mundo con respecto a las señales de la naturaleza y las cosas que suceden alrededor de nosotros. Es un cambio de década y en México cada 100 años suceden cosas, revoluciona nuestro país”.

“El primer año de López Obrador va a ser muy atacado, muy escrutado. Él va a enfrentar muchas pruebas como se hacen en muchas partes y lugares. Va a probar (también) quién sí, quién no y quién nunca. Yo soy apartidista, pero sí estoy en pro de los cambios porque sé que estos siempre son para mejorar y tenemos un cambio a nivel Jalisco y a nivel nacional”. Dice Laura que no hay presidentes o gobernadores buenos o malos, sino que hay cosas por hacer.

¡Ovnis a la vista!

En Jalisco, resalta, sucederán muchas cosas; exposiciones, por ejemplo: “No será un año difícil, políticamente hablando, será un año más pacífico con respecto a los fenómenos naturales, porque este 2018 pasaron muchas cosas. Los planes que hay para nuestro país, universalmente hablando, son muy buenos, hay muchos nuevos comienzos, mucha unión familiar, muchas universidades viniendo y mudándose a Jalisco, habrá mucha cultura, mucho énfasis en la educación”.

También en Jalisco habrán avistamientos, dice Laura, “mucha gente dirá, ‘vi ovnis, vi ángeles’, pero realmente es la prueba de que no estamos solos, de que en el universo estamos rodeados de dimensiones y de energías y vamos a ser los suficientemente inteligentes como para acatar este tipo de energías y tratar de trascender siendo la versión mejor de nosotros mismos”.

Cumple su ciclo

Personalmente, en lo que concierne el 2019 para Laura Rivas, será un año de nuevos proyectos como su biografía y un programa de radio, pero también cerrará un ciclo personal. “Este es un punto clave, yo tengo muchos años pensando en retirarme, hay un ‘deadline’ (fecha límite) donde te vas a sentar y cosechar. Este año sale mi biografía de vida, se llama ‘Las impronunciables confesiones’, mi ópera prima es ‘Sueños y señales’ que ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo y ahora resulta que sale la Laura mujer, la Laura vidente, la Laura mamá, la Laura pareja y embajadora de paz”.

Confiesa que sigue muy fuerte con “Extranormal” y que dará una sorpresa en radio, “será un golpe a muchos egos en ese aspecto, tenía muchos años que no hacia radio, desde Monterrey que no lo hacía, y aunque la casa y el color son distintos, puedo hacer radio, escucharán a Laura Rivas como líder de palabra, como esa persona a la que puedes decirle absolutamente todas tus cosas”.

Subraya que 2019 podría ser el último para ella en consulta con su público, así también en televisión y radio. “Si yo pusiera un epitafio, diría: ‘Viajó por todo el mundo, murió en su tierra’. Sería mi retiro total, trascendería”, explica que posiblemente ya no estaría en el plano físico. “Puede ser muy fuerte, pero lo entiendo, lo comprendo, han sido muchísimos años de demostrar quién soy y hasta dónde puedo llegar. Uno tiene que saber en la vida de tres cosas: de dignidad, de tiempos y de amor, y ya las sé. Ya sembré un árbol, ya escribí un libro, ya tuve un hijo, ya puse el nombre de mi país muy alto, todo está hecho”.

Confiesa Laura que expresa esto porque quiere que se sepa, “se puede saber cuándo uno se va. Ha sido un proceso que asimilé después de que estuve muerta 10 minutos, de que en Jalisco se dio sangre para mí, es un proceso que he ido asimilando todo este tiempo, después de morir, la vida. Y después de lo que pasó con mi salud, he ido tomando conciencia de que lo más importante es un día a la vez. Yo ya toqué el corazón de muchas personas, si eres capaz de predecir muchas cosas, también eres capaz de predecir cuándo es tiempo de cerrar el telón”, finaliza.