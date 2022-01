Las hermanas Castro llevan a Sundance las voces de migrantes

Mostrar otras facetas de la migración y cómo son los desafíos de quienes se movilizan y crecen en un país diferente a sus raíces, fue el principal propósito con el que las hermanas mexicanas Constanza y Doménica Castro crearon “We are here”, cortometraje animado que tiene su debut en el actual Festival Sundance 2022, celebrado en formato virtual desde el 20 de enero en el Estado de Utah, en Estados Unidos.

Con la posibilidad de que las hermanas Castro vivan la proyección de “We are here” de manera presencial en una sala de cine el próximo 26 de enero en Los Ángeles, en el marco de Sundance que culminará el próximo día 30, las cineastas comparten en entrevista con EL INFORMADOR cómo surgió este proyecto -seleccionado entre más de nueve mil aspirantes- que tiene como protagonistas a cuatro inmigrantes radicados en Estados Unidos y cómo ha sido su proceso de adaptación, los desafíos de concretar la ciudadanía, qué pasa con la identidad y cómo es la percepción que se tiene de ellos.

“Durante la pandemia, Doménica comenzó a escribir un cortometraje que tocaba los mismos temas de ‘We are here’ y darnos cuenta que sería un proyecto bastante ambicioso, costoso y que tomaría mucho tiempo, juntas decidimos hacer un documental animado, que un retrato sobre las políticas y leyes migratorias en Estados Unidos. Nosotras como inmigrantes, que llegamos a Estados Unidos hace 23 años, hemos sentido, sufrido y tenido la experiencia de primera mano de lo que es caminar en estos zapatos”, indica Constanza Castro en la charla con este diario.

Doménica y Constanza puntualizan en la importancia que tuvo para ellas el presentar estas historias de una forma creativa capaz de cautivar al espectador mediante la animación y generar así una reflexión sobre la migración libre de prejuicios sobre quienes viven esta experiencia, pues el proyecto también presentado a modo de documental no muestra los rostros de sus protagonistas con el fin de centrarse totalmente en sus testimonios.

“Para nosotros era importante entrar a este tema desde una perspectiva nueva, desde un lugar en el que el espectador pueda reflexionar durante el proceso de la película y posiblemente tener una opinión diferente de lo que es un inmigrante al final. Jugamos con muchas figuras, colores, líneas, las bases que utilizamos para ir formando nuestro criterio desde niños”, puntualiza Doménica Castro.

Aprovechan el encierro

Ambas hermanas recuerdan que “We are here” fue un proyecto creado durante el tiempo de confinamiento y en cuatro meses concretaron su realización en línea sumando el trabajo artístico y de animación de Cecilia Reeve, composición musical de Jesi Nelson y edición de Salvador Pérez García.

“Teníamos dos horas de cada testimonio, fueron ocho horas totales de las historias y que se sintetizan en nueve minutos, que es lo que se ve en el corto. En nueve minutos compartimos lo más importante para poder dar una idea de lo que es la vida de un inmigrante. Las historias nos llevaron a descubrir muchísimo más de lo que conocíamos, nos conmovieron de una forma súper profunda”.

Van por más proyectos

Además de presentar “We are here” en el Festival Sundance, Constanza y Doménica Castro también participaron en el festival con el cortometraje “Huella”, en donde se desempeñaron como productoras de este proyecto dirigido por la cineasta dominicana Gabriela Ortega, en el que se aborda la herencia intangible que nuestros antecesores dejan en nuestra familia y entorno.

“Surgió del proyecto ‘Indeed Rising Voices’, donde Doménica y yo estamos con la gran productora, escritora y actriz Lena Waithe. Es una iniciativa que patrocina y asesora a la próxima generación de directores BIPOC, de ahí surgió Huella, que aborda la herencia intangible que nos dejan quienes llegaron antes que nosotros y que casi siempre lleva a sostener una carga pesada de lo que es muy difícil de desprenderse”.

Entre los planes que las hermanas Castro visualizan para 2022 figura el estreno de una serie documental que produjeron para Netflix a finales de 2021, además de tener en puerta la segunda temporada de “Indeed Rising Voice” con 10 cortometrajes para BIPOC que tendrán su premiere en el Festival Tribeca. Otro plan en desarrollo para Constanza y Doménica es la escritura de lo que será su primer largometraje como ópera prima.

Con una larga experiencia

Siempre detrás de nuevos proyectos, inquietas y creativas. Además de producir 2 de los 40 filmes que este año se presentan en Sundance, Doménica y Constanza llevan alrededor de 8 años produciendo contenido audiovisual y de paso, buscan abrir camino para las mujeres en Hollywood.

Ellas son fundadoras de 271 Films, una casa productora creativa establecida en Los Ángeles (Estados Unidos) cuyo trabajo ha sido visto por más de 2 mil millones de personas, han producido también numerosas películas y comerciales de televisión, ganadores de premios y transmitidos en plataformas como: MTV, The New Yorker Screening Room, Nylon, Vice, BET Networks, Adweek y prestigiosos festivales de cine como: AFI Fest, Tribeca, Palm Springs y el Festival de Cine de Austin.

En el camino de crear contenidos, las hermanas se han asociado con Hillman Grad Productions de Lena Waithe como productoras ejecutivas de Indeed Rising Voices, una iniciativa que patrocina y asesora a la próxima generación de directores BIPOC (Black, Indigenous and People of Color). A lo anterior se suman sus propios proyectos e inquietudes artísticos.

