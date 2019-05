Larry Hernández es un libro abierto

Desde abril del presente año se transmite para México todos los sábados alas 18:00 horas por Telemundo Internacional, la temporada número siete de “Larrymanía”, reality show que protagoniza el cantante Larry Hernández junto con su pareja Kenia Ontiveros. En estos 15 episodios, el público sigue de cerca las aventuras de esta estrella del regional mexicano y cómo hace frente a los obstáculos que se le van presentando en el camino. En entrevista, adelanta que está a unos días de iniciar con el rodaje de la temporada número ocho donde el tema central será su regreso a la música.

“Estoy muy contento de poder llevar a la televisión (en esta temporada) mi boda, que en tantas ocasiones mis fanáticos me la pedían en las encuestas. También se documentó mi recuperación debido al accidente que me ha impedido regresar a los escenarios, el accidente que tuve en diciembre del 2017 que bendito Dios me logré levantar, porque todos los doctores me decían que era un milagro de que me haya caído a muchas millas por hora (de una bicicleta) pegando con mi cabeza de lleno al pavimento y logré sobrevivir, perdí todos mis dientes y tuve muchas cirugías en mi cara”.

Sobre cómo Larry toma la responsabilidad de que su vida sea expuesta en la televisión y que por lo mismo el público lo sienta parte de su familia, aunque él no los conozca, comparte que trata de ser congruente con lo que dice y hace frente y tras las cámaras.

“Ha sido algo muy bonito. Siempre me ha gustado estar frente a la cámara, cuando tú lo traes, lo sabes, no lo puedes evitar. Desde 2017 saqué mi último disco y Spotify nos dijo que incrementamos en un ocho por ciento los oyentes, eso quiere decir que aunque no esté vigente en la música, sí lo estoy en la televisión”.

Y continúa, “para mí es importante que hasta los niños se rían con mis ocurrencias, porque son naturales, que siempre me peleo al grabar porque no voy a filmar un guion donde tenga que actuar, porque yo no soy actor, yo voy a grabar mi vida. Y Dios me ha ayudado porque siempre pasan cosas duras y bonitas a la par. Es una responsabilidad, no se trata de grabar por grabar, me preocupo también viendo otros realitys americanos como las Kardashian, sobre cómo ellas han estado tantas temporadas, no es fácil”, dice Larry con respecto a que nunca ha tenido que crear algo de cero para seguir desarrollando una historia en televisión, pues todo se ha ido dando de manera natural.

Ansioso por volver a la música

La estrella del regional mexicano, señala que en la vida de todos hay turbulencias y él ha tenido las cámaras, sin embargo, sabe hasta donde es el límite, “yo no soy una persona que viva de lo que a mí me pase, vivo de las circunstancias que se tienen que dar en la televisión porque tengo un contrato con Telemundo y tengo que hacer un reality, termino hablando de lo que me pasó, de cómo yo salí de eso y de que las personas vean que ellos también puedan levantarse”.

Larry ya está ansioso por volver a la música y en breve dará sorpresas, señala que es amigo de Marco Antonio Solís y él le ha estado dando consejos, el disco nuevo se llamará “Las favoritas de mis ídolos” donde hay temas de “El Buki”, Joan Sebastián y Selena.