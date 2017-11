Larry Hernández busca centrarse en su carrera tras escándalo legal

El cantante estadounidense Larry Hernández espera cerrar en 2018 sus problemas legales para poder viajar a México y centrarse en su carrera musical, en la que regresa a los corridos que le hicieron famoso, y estrenar más temporadas de su "reality show".

"Todo apunta a que 2018 es el año que voy a poder regresar a México y volver a trabajar y volver con mi familia que es lo más importante", dijo el músico angelino durante una entrevista en Miami para promover la sexta temporada de su programa "Larrymanía".

La posibilidad de regresar "pronto" al país del que es originario es una opción que le levanta el ánimo, explicó, tanto él como su familia "extrañan muchísimo" México.

Aunque Larry Hernández tiene prohibido salir del país como parte del acuerdo de libertad condicional al que llegó con las autoridades del estado de Carolina del Norte en el caso secuestro y agresión de uno de los promotores de sus conciertos en agosto de 2015, el cantante no ha parado de trabajar y de involucrarse en nuevos proyectos.

Esta semana sacó el sencillo "Gente de la P", que cuenta la historia de un hombre detenido en un retén de la policía emplazado en Sinaloa (México), y que forma parte de su nuevo disco, "Lo blanco y lo negro de mi vida", que salió el mercado el mes pasado.

Este tema representa el retorno a los corridos que impulsaron su carrera, género al que regresa a pedido de sus fans en las redes sociales.

Agregó que la canción fue escrita por "algunas personas que tuvieron un contratiempo (con la policía)", pero declinó explicar si "Los Guzmán" que menciona en el tema son la familia del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"No porque te apellides Guzmán te dedicas al narcotráfico", subrayó en un intento atípico de desvincularse del famoso narcotraficante, quien espera ser juzgado en una cárcel en Nueva York. "No porque te apellides Guzmán eres familia de El Chapo y no porque te apellides Guzmán eres de Sinaloa", recalcó.

Ese no es el único cambio que ha hecho Hernández en su vida desde que salió de la cárcel. Tras reconocer que es alcohólico, asegura que no ha tomado ni un trago en más de un año y que se está esforzando por ser una mejor persona.

Para los momentos en los que tiene ganas de beber, explica, lo mejor es mantenerse ocupado y una de sus tareas favoritas es alimentar su pasión por la cocina, en especial los mariscos.

En las redes sociales ha compartido sus recetas y la popularidad que han tenido le inspiró a abrir su propio restaurante, que espera concretar también en 2018 y que estará especializado en la cocina mexicana con énfasis en los productos del mar.

Su primer paso en ese sentido fue el lanzamiento de las salsas "El Baleado", nombre inspirado en una de sus canciones más populares.

También espera sacar una línea de ropa, en la que trabaja desde hace tres años, y confía en que la sexta temporada de "Larrymanía" cuente desde este día 6 con el mismo éxito de las anteriores y se pueda grabar la séptima, con un retorno a los viajes internacionales que tanto le gustan a su familia.

Hernández dice que el programa, que se emite en EU por el canal NBC Universo, es el "reality show" hispano de mayor audiencia y veterano, éxito que achaca a que se concentran en ser "auténticos" y en enseñar cómo se divierte su familia, pues tienen un papel destacado sus cuatro hijos, su prometida, Kenia Ontiveros, y su madre.