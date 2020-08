Lanzan tráiler de "The Devil All The Time", con Holland y Pattinson

Netflix lanzó este jueves el primer avance de “The Devil All The Time” (“El Diablo a Todas Horas”), protagonizado por Tom Holland y Robert Pattinson.

Se trata de la película ambientada en un pueblo de Ohio y sus alrededores donde conviven “siniestros personajes”: Pattinson se encarga de dar vida a “Preston Teagardin”, un pastor profano y Holland al joven “Arvin Rusell”, quien lucha contra las fuerzas malignas que lo amenazan a él y su familia.

“The Devil All The Time”, basada en la novela de Donald Ray Pollock, está ambientada entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.

“Presenta la imagen seductora y espeluznante de un mundo en el que la justicia se enfrenta a la corrupción”, dijo Netflix en un comunicado.

Al reparto también se integran Jason Clarke, Riley Keough, Bill Skarsgård, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen y Sebastian Stan bajo la dirección de Antonio Campos.

Se espera que la producción llegue a Netflix el 16 de septiembre de este año.

AC