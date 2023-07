Lana del Rey pospone concierto en Guadalajara

El pasado 18 de julio, la famosa cantante Lana del Rey anunció una inesperada gira por México, en la cual Guadalajara estaba incluida para el día 20 de agosto, en el Estadio 3 de Marzo.

La noticia sorprendió a los fanáticos, pues sería la primera vez Lana del Rey visitara la Perla Tapatía. La cantante es considerada un ícono de la música contemporánea, con letras melancólicas y poéticas, y un estilo característico que le ha ganado miles de fanáticos alrededor de todo el mundo.

El pasado marzo lanzó su noveno álbum de estudio, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, el cual fue recibido con buenas críticas.

Lana del Rey pospone presentación en el 3 de marzo

La ilusión de que Lana del Rey vendría a Guadalajara pronto se desvaneció para los fanáticos, pues OCESA compartió un comunicado oficial en el que se anuncia que el concierto programado para el 20 de agosto en el Estadio 3 de Marzo tendrá que ser pospuesto.

"Debido a temas de logística, los conciertos de Lana del Rey en Monterrey y Guadalajara tendrán que ser pospuestos", informaron.

En el comunicado también se avisa a los fanáticos que en caso de ya haber comprado los boletos, estos seguirán siendo válidos para cuando se den a conocer las nuevas fechas. En caso de optar por el reembolso, es necesario hacerlo desde la cuenta donde se realizó la compra.

De momento no se sabe todavía cuándo es que Lana del Rey finalmente venga a Guadalajara.

FS